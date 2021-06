Mercedes er blant bilprodusentene i verden med størst bredde i modellutvalget sitt.

Spennet strekker seg fra småbilen A-Klasse, til maksimal luksus i S-Klasse og heftige superbiler fra AMG.

Faktisk er det Mercedes som leverer verdens raskeste gateregisterte bil rundt legendariske Nürburgring, per nå.

Den rekorden ble satt i fjor av nye AMG GT Black Series, tidenes kraftigste V8-modell fra merket. Vi snakker 730 hk!

Oppdaterer GT 4-door

En annen heftig modell fra AMG-stallen er GT 4-door, eller 4-dørs coupé, som den kalles i Norge.

Dette er en langt mer praktisk bil enn de rene GT-modellene. Den er registrert for fem – og har nok plass til å dra på skikkelig langtur.

Og tro det eller ei, men AMG GT 63 S 4-door, er OGSÅ verdens raskeste gateregisterte bil rundt Nürburgring, i klassen for luksusbiler.

Nå har Mercedes nylig sluppet de første bildene og informasjon om en ny og oppdatert utgave.

Interiøroppdateringen fokuserer på å gi enda høyere grad av personlige valg.

Nytt fjæringssystem

AMG Ride Control + er blant nyhetene. Dette baserer seg på seg på et luftfjæringssystem med flere kammer, kombinert med adaptiv og elektronisk kontrollert justerbar demping.

AMG GT 4-door leveres med 4-liters V8 eller 3-liters rekkeseks.

For første gang brukes to trykkbegrensningsventiler som gjør det mulig å justere dempekraften enda mer presist til forskjellige kjøreforhold og programmer. Den ene ventilen styrer returdempingen, det vil si kraften som oppstår når hjulet spretter tilbake, og den andre styrer kompresjonsdempingen som oppstår når hjulet komprimerer.

Retur- og kompresjonstrinnene styres uavhengig av hverandre, og denne teknologien gjør det derfor mulig å øke komforten, men også å gjøre kjøredynamikken enda mer sportslig.

AMG lover dessuten at spredningen mellom sportslighet og komfort er økt betydelig. Dette skjer blant annet ved å utvide gapet mellom minimal og maksimal dempekraftkarakteristikk. På grunn av justeringsventilenes spesielle utforming, reagerer demperen raskt og følsomt på skiftende veidekke og kjøreforhold.

I løpet av årets ventes det også en splitter ny AMG GT 73 – med over 700 hk og hybrid drivlinje.

Flere valgmuligheter

Nykommeren får også tre nye lakk-alternativer: Spectral blue metallic, Spectral blue magno (matt finish) og Cashmere white magno (matt finish).

Samtidig lanseres AMG Night Package II, som skal gi et enda mer sportslig utseende. Her leveres grillen med vertikale lameller i mørk krom, og alle emblemene er svarte. For første gang kan også nattpakke og karbonfiberpakke kombineres.

Nye felg-design er også blant nyhetene.

På innsiden tilbyr Mercedes enda flere valg av ulike fargekombinasjoner.

Her er bilen med nytt felgdesign og ikke minst den nye fargen Rubellite red.

Til Norge i høst

Foreløpig er de nye justeringene kun tilgjengelig på modellene med 3-liters rekkeseks-motor. Det vil si GT 43, GT 43 4Matic+ og GT 53 4Matic+.

Sistnevnte leverer 435 hk og 520 Nm. 0-100 km/t går unna på 4,5 sekunder. Velger du GT 43, får du 367 hk og 500 Nm. Versjonen med firehjulsdrift klarer 0-100 km/t på 4,9 sekunder, 0,1 sekund kjappere enn utgaven med ren bakhjulsdrift.

Den nye versjonen forventes på norske veier i løpet av høsten. Men billig moro blir det ikke.

I dag starter GT 43 4Matic + på rett over 1,5 millioner kroner, mens toppmodellen med V8-motor og 639 hk begynner på drøyt 2,5 millioner.

Den "slappeste"S utgaven gjør 0-100 km/t på fem sekunder. Den raskeste er i mål på bare 3,2!

Her tester vi helt nye Mercedes S-Klasse i Norge: