Styrtregn skaper problemer - vei har rast ut

Styrtregn og kraftige tordenbyger veller over store deler av Sør- og Østlandet torsdag kveld. Uværet er ventet å fortsette til fredag morgen.

I Drammen raste en vei ut og traff et hus etter store mengder nedbør på kort tid. Det meldes også om oversvømmelser flere andre steder.

– Jeg ser at det mellom klokken 21 og 21.30 var veldig kraftig nedbør i området rundt Drammen, og jeg ser også at det lynte kraftig der da. Et belte med nedbør som ble liggende i samme området over tid, gjorde at det kom mye regn på samme sted ganske lenge, forteller StormGeo-meteorolog Stig-Arild Fagerli til TV 2.

SPERRET: Politiet sperret av et område ved veien som raste ut i Drammen. Foto: Joakim Fjeldli

– Ikke over

Meteoroog Fagerli kan se at uværet beveger seg nordvestover, men at regnværet nok vil vedvare til fredag morgen på Østlandet.

– Det er ikke over. Både styrtregnet og all lynaktiviteten skal fortsette en stund til. Men i morgen tidlig, eller i morgen formiddag er det nok over, sier Fagerli.

Meteorologen sier at det flere steder kan komme såpass mye regn at det kan skape problemer.

– Om dette styrtregnet kommer steder hvor det tar litt tid før vannet renner vekk, så kan det være tilstrekkelig til å lage litt trøbbel. Så det er litt action i kveld og i natt.

LYN: Det er registrert en del lynnedslag på Østlandet i kveld. Hvitt viser de ferskeste nedslagene, mens rødt viser lynnedslag som skjedde for under to timer siden. Foto: Blitzortung.org

Vei raste ut og traff hus

Den første meldingen om at regnværet skapte problemer fikk politiet inn ved 21.40-tiden torsdag kveld. Meldingen gikk på at en vei hadde rast ut og truffet et hus i Drammen.

– Det var huseier selv som ringte inn og meldte om forholdet, og han har ingen skader, sier operasjonsleder Tore Grindem til TV 2.

Grinhem opplyser om at det er veiskråningen som har rast ut, og det er omtrent 10-15 meter bredt. Huset skal være i relativt god behold.

Årsaken til raset antas å være de store mengdene nedbør på kort tid. Boligen befinner seg i et boligområde, og operasjonsleder informerer nå om at de skal gjøre ytterligere undersøkelser for å vurdere rasfare.

– Det vil snart komme en geolog til stedet for å vurdere situasjonen. Foreløpig er det kun noen sprekker i asfalten, men fylkesveien holdes stengt inntil videre, sier Grindem.