Slik forklarer United-legendene Pogba-mysteriet

Paul Pogba var i sitt ess da Frankrike innledet EM med å slå Tyskland 1-0 i åpningskampen.

Manchester United-spilleren ble kåret til banens beste spiller, og var så god at flere stilte seg følgende spørsmål:



Hvordan kan det ha seg at Pogba til stadighet er så god for det franske landslaget, mens han sjeldnere virkelig storspiller når Manchester United-drakten er på?

De tidligere midtbanekrigerne Roy Keane og Patrick Vieira var blant dem som påpekte det i etterkant av åpningskampen i studioet til ITV.

– Det er åpenbart en forskjell på den Pogba vi kjenner fra Frankrike og den Pogba vi kjenner fra United, konkluderte Roy Keane om den franske stjernespilleren.

KLAR TALE: Tidligere United-kaptein Roy Keane har ikke latt seg imponere av Paul Pogbas prestasjoner i Manchester. Foto: Ryan Browne / BILDBYRÅN

Hans mangeårige Premier League-rival Patrick Vieira var helt enig.

– Prestasjonene hans for det franske landslaget er mye bedre, fastslo franskmannen.

Her i Norge innser redaktør i Manchester Uniteds supporterklubb, Dag Langerød, at Paul Pogba kanskje har briljert mer for det franske landslaget enn han har gjort for den engelske storklubben.

– Men jeg blir faktisk litt oppgitt på vegne av Paul Pogba. Jeg synes kritikken mot han er litt urettferdig, rett og slett fordi rammebetingelsene ikke har vært optimale for han i Manchester United, sier Langerød til TV 2.

Det samme mener tidligere målkonge i Premier League, Robin van Persie. I et intervju med TV 2 tar den tidligere Arsenal- og Manchester United-spilleren langt på vei Pogba i forsvar.

– Jeg tror forventningene folk har til ham i Manchester United ikke er realistisk. Han spiller som en playmaker sentralt i banen, ikke i en tierrolle der han tar løp i bakrom og går for mål. Da blir det helt umulig å score 15 mål og levere 20 assist som enkelte forventer av ham, sier van Persie.

Pogba: – Jeg har en friere rolle her

I forkant av Europamesterskapet ble Paul Pogba intervjuet av franske L'Equipe.

Der ble han blant annet spurt om de største forskjellene mellom det å spille for gamleklubben Juventus, Manchester United eller med flagget på brystet.

– Det er sant at det var annerledes i Juventus enn i Manchester. Der spilte vi tre i midten, i en 5-3-2-formasjon. Jeg hadde friheten, jeg måtte være i boksen og angripe. Det var et krav, sier Pogba.

– I Manchester har jeg frihet til å gå inn i boksen, men prioriteten er å spille og forsvare seg, forklarte Pogba.

Hans konklusjon er at han har mer frihet i det franske landslaget.

– I Frankrike-laget spiller vi også i en 4-2-3-1-formasjon. Jeg er litt mer involvert i oppbyggingen av spillet og overgangene. Jeg har mer frihet enn i Manchester til å komme inn i boksen, sier franskmannen.

I GODT HUMØR: Paul Pogba virker å stortrives når han spiller med flagget på brystet. Foto: Guillaume Souvant

I ITV-studio var Keane og Vieira inne på at Frankrikes system kan passe Pogba bedre.

–Jeg tror kanskje det er et system som gjør at han føler seg mer komfortabel i det franske landslaget enn i Manchester United, mente Patrick Vieira.

Robin van Persie mener Ole Gunnar Solskjær og Paul Pogba ville kunnet komme bedre ut av det om de i større grad klargjorde premissene for hva kan kan forvente seg fra den franske stjernespilleren.

– Jeg tror det hadde vært best for Pogba og Solskjær om de ble enige om han var en nummer seks-spiller eller om han er en nummer ti-spiller. Slik jeg ser det er det ikke klart. Mitt forslag er å gjøre det klart, sånn at du gjør det klart at du ikke kan forvente 15 assist og 20 mål av han. For jeg ser ikke han som en tier-spiller nå. Men jeg ser en spiller som løper mye, kriger mye, springer mye og som har spilt bra likevel, sier Robin van Persie.

Mener prestasjonene kan forklares

Tilbake hos united.no-redaktør Dag Langerød er hans oppfatning at diskusjonen rundt Pogbas prestasjoner for det franske landslaget målt opp mot prestasjonene i Manchester United er blitt veldig svart/hvitt.

– Paul Pogba har langt i fra vært sin beste utgave av seg selv i hele Manchester United-karrieren, men det er slik at med en gang Pogba ikke leverer verdensklasse, så skal han prates ned. Jeg mener det kan være mange grunner til at han har levert litt variable prestasjoner, sier Langerød.

Han mener Pogba strålte i starten av Ole Gunnar Solskjærs første periode i Manchester United. Han påpeker riktignok at prestasjonene dalte mot slutten av sesongen, men mener igjen at Pogba var strålende i de første kampene i 2019/2020-sesongen.

GOD RELASJON. United.no-redaktør Dag Langerød mener Paul Pogba var strålende da Ole Gunnar Solskjær var midlertidig manager i Manchester United. Foto: Erik Johansen

– Så blir han jo skadet og er ute nesten hele den sesongen. Likevel kommer han tilbake rett fra skade og er med på å sikre Champions League-plassen for United, sier Langerød.

Totalt startet Pogba bare 13 kamper i Premier League den sesongen.

– Foran forrige sesong var han igjen skadet. Han mistet hele oppkjøringen og ble så rammet av Covid19. Det er umulig å si hvilke etterdønninger som har kommet ut av det, men det tok noen måneder før han virket klar fysisk. I desember/januar, da United ledet serien, var han ganske god. Men så kom jo enda en ny skade. Så jeg tror det er mange årsaker til at Pogba ikke har vært så god som vi kanskje hadde håpet, sier Langerød.

Frykter ikke at motivasjonen er problemet

Langerød erkjenner samtidig at Pogbas posisjon på banen i Manchester United kan være mer fordelaktig hos Frankrike.

– I tillegg tror jeg vi bare må akseptere at det er en grunn til at en spiller som N'Golo Kanté har vunnet ligaen med Leicester og både ligaen og Champions League med Chelsea: Det er fordi han er en fantastisk god fotballspiller. Jeg liker både Fred og McTominay, men det er ikke helt på samme nivå. Tar du Rashford, Bruno og Cavani i tillegg, så tror jeg kanskje jeg ville byttet de med Mbappe, Griezmann og Benzema også. Jeg tror vi bare må erkjenne at Manchester United for øyeblikket ikke er verdens eller Englands beste lag. Det kan gjøre at det er enklere for Pogba å prestere i Frankrike der kvaliteten på spillerne rundt han er bedre, sier han.

– Føler du deg trygg på at han har motivasjonen som kreves for å spille i Manchester United?

– Ja, jeg gjør egentlig det. Jeg har noen jeg snakker med sentralt i Manchester United, og fra de har jeg aldri hørt annet enn positive tilbakemeldinger på Pogba. Da Solskjær tok over, fikk jeg høre at han fikk litt spesialbehandling og at han kanskje kunne tillate seg ting som andre ikke fikk lov til. Men jeg har aldri hørt noe annet enn at han har gitt ett hundre prosent. Det var for eksempel noe helt annet med Romelu Lukaku: Han ville virkelig vekk fra United, mener Langerød.

I overgangsvindu etter overgangsvindu har det vært enorme spekulasjoner rundt framtiden til Paul Pogba. Med ett år igjen av kontraktene er spekulasjonene der igjen i sommer, men på langt nær med samme styrke som tidligere.

Dag Langerød tror Paul Pogba kan bli en stor suksess for Ole Gunnar Solskjær om forholdene legges til rette for det.

– Etter at Solskjær tok over var United det tredje beste laget resten av sesongen. I fjor ble United nummer tre, og i år nummer to. Ingen har noensinne trodd at United skulle være i nærheten av å kjempe om et gull. Pogba ble jo på en måte hentet inn som en talisman som det knyttes enorme forventninger til. Alle sier at han er den lederen, men jeg ser han ikke som det. Jeg ser på han som en veldig god spiller på et veldig godt lag. Jo bedre lagkamerater han får, jo bedre blir han. Og får United inn et par spillere til, er jeg overbevist om at Paul Pogba bare blir enda bedre i Manchester United-drakten, sier Langerød.