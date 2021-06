Hun kan erstatte MDG-Lan

Etter mistillitsforslaget mot Lan Marie Berg i bystyret i Oslo onsdag forsvinner hun ut av lokalpolitikken. Berg står øverst på stortingsvalglista for MDG og hvis meningsmålingene slår til blir hun valgt til Stortinget 13 september.

Ordfører Marianne Borgen har derfor hatt samtaler med alle gruppelederne i Oslo Bystyre for å finne ut hvilken sammensetning et nytt byråd skal ha. Høyre har sagt at de vil sondere for å finne ut om det finnes et alternativ til den avgående konstellasjonen mellom SV,Ap og MDG. Til TV 2 sier Borgen at hun vil la Høyre finne ut av dette i løpet av de neste dagene.

– I respekt for bystyret og opposisjonen er det viktig at Høyre får den tiden de behøver for å sondere terrenget, sier Borgen til TV 2.

Få muligheter

Men hun er klar over at det ikke finnes noen muligheter for et alternativt flertall i bystyret. Også Venstre har torsdag sagt til ordføreren at det er naturlig at Raymond Johansen får oppdraget med å sette sammen et nytt byråd. Ordføreren regner derfor med at hun allerede mandag kan be Ap og fungerende byrådsleder Johansen om å danne byråd.

– Veldig mye tyder på at det blir et nytt byråd med MDG, SV og Ap, men foreløpig har jeg ennå ikke pekt på noen ny byrådslederkandidat. Det var flere partier som ønsket litt mer tid, sier ordfører Borgen til TV2.

Og i alle de tre partiene i det avgående byrådet er de klare til å etablere et nytt byråd i løpet av neste uke. Frode Jacobsen, som er gruppeleder for Arbeiderpartiet og leder i Oslo Ap sier til TV2 at de kan ha et nytt byråd klart i løpet av kort tid.

– Jeg kan ikke se noen annen løsning på dette enn at ordføreren må gi Raymond Johansen i oppdrag å danne et nytt byråd med Ap, MDG og SV. Og dette bør kunne skje i løpet av neste uke, sier Jacobsen til TV2.

Samme mannskap

Etter det TV 2 forstår vil det nye byrådet komme tilbake med nesten det samme mannskapet og med samme antall byråder. Det kan bli endringer, men foreløpig har det ikke kommet signaler om at noen, utenom Lan Marie Berg, vil ut av byrådet. Men disse samtalene er ennå ikke startet og det blir Raymond Johansens oppgave å sette sammen et styringsdyktig byråd for hovedstaden sammen med SV og MDG.

Den nye Lan

Og som erstatter for Berg er den heteste kandidaten nåværende gruppeleder Sirin Hellvin Stav. Hun har lang lokalpolitisk erfaring og har sittet som gruppeleder for MDG i Oslo inneværende periode. Før det var hun leder for Sagene MDG.

Partiet behøver en erfaren politiker til å overta for Berg. De har vurdert flere kandidater, blant andre Sigrid Heiberg, som er leder av Oslo MDG. Men i det politiske klima i Oslopolitikken er vurderingene at MDG behøver noen som kjenner spillet, menneskene og som har deltatt i forhandlinger med de andre partiene. Det har Sirin Stav gjort. Mye tyder derfor på at hun tar plass i det nye byrådet, men ikke nødvendigvis som samferdselsbyråd. Kilder i MDG sier til TV2 at de kan komme til å endre litt på hvem som innehar de forskjellige postene.

Nå er det byrådslederen som må godkjenne MDGs valg av ny byråd, og ingen er foreløbig utpekt. Men det blir vanskelig å finne noen i partiet med samme erfaring som det Stav har. Det nye Oslobyrådet blir sannsynligvis etablert mot slutten av neste uke.