Kritiserer landslagssjefen: – Har ikke hatt ett besøk av Martin

– Jeg har ikke hatt ett besøk av Martin. Han har kun vært ett par ganger på tribunen i løpet av mine tre år som hovedtrener i Toppserien. Ingen klubbesøk, sier Slatleim.

Mellom 2017 og 2019 trente Slatleim Kolbotn. Fra da av har 30-åringen vært i Lillestrøm.

Han savner en landslagstrener som viser ansikt på tribunene i Toppserien.

Sjögren, som er bosatt i Sverige, sier at koronapandemien har gjort det vanskelig å ta turen over grensen for å se på norsk klubbfotball det siste året.

Han er klokkerklar på at han og trenerteamet har god kontroll på Toppserien, selv om de ikke sitter ringside.

– Vi følger godt med

– Jeg var ikke på noen kamper i 2020. Men vi ser veldig mange kamper fra Toppserien digialt, så vi følger godt med, svarer landslagssjefen til TV 2, før han fortsetter:

LSK: Knut Slatleim fra tiden som assistenttrener under Hege Riise. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Så fort jeg får tommel opp til å reise igjen, så vil jeg og teamet gjøre det. Både i Norge, men også i utlandet. Det blir rundreiser. Vi har en del folk i teamet som dekker Toppserien. Om ikke det er meg som er på tribunen, så har vi representanter på plass. Vi er en god gruppe som jobber sammen når vi scouter spillere, sier 44-åringen.

Slatleim kjøper ikke Sjögrens forklaring om korona helt. Også før pandemien var han for lite rundt omkring, mener treneren.

– Det handler om prioriteringer. Koronasituasjonen har sikkert problematisert reisevirksomheten, men det aller viktigste er at man har jevnlig kontakt med klubben, sier LSK-treneren.

– Det kan være å bekrefte at at man har sett spillere, for så å diskutere dem med trenerapperatet. Eller det kan være å komme på besøk i klubben. Komme på kamp. Så har det sikkert vært vanskelig å komme på treninger som følge av toppfotballprotokollen, men kamp kunne de fått med seg mer av. Selv om det betyr at han må inn i karantene, så er han trener for Norge og det er i Toppserien man finner flere av nåværende og fremtidens A-landslagsspillere, fortsetter Slatleim.

– Snu inntrykket

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen skjønner at det har vært utfordrende å flytte på seg for Sjögren under pandemien. Men når samfunnet åpner helt igjen, er hun tydelig på at svensken bør dra på flere Norgesturer.

HISTORISK: Tirsdag kveld tapte Norge 7-0 mot Nederland - det styggeste tapet i norsk landslagshistorie på kvinnesiden. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

– Inntrykket rundt forbi er at han ikke er tilstede, og som landslagssjef mener jeg det er viktig at han prøver å snu på det inntrykket. Både for å skape positivitet og for totalen. Tilstedeværelse er viktig, ferdig snakka. Man får pratet med spillere, trenere og sett kampene live. Selv om man sender folk i teamet, er det viktig å vise seg litt.

Etter en tøff landslagsvår som kulminerte i rekordtap mot Nederland tirsdag kveld ønsker Sjögren nå å se framover.

Til dem som har mistet troen på prosjektet, har han følgende beskjed:

– Så lenge vi som holder på med dette har troen på at dette kan bli bedre, så skal vise sammen at vi kan bli bedre under VM-kvaliken. Og det neste store målet er EM til sommeren. Vi må bli bedre på flere områder, sier Sjögren.