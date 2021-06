Politiet avslutter midlertidig bevæpning

Siden november har politiet vært midlertidig bevæpnet på grunn av økt fare for terrorangrep i Norge. I dag meldte PST at den skjerpede terrortrusselen fra ekstrem islamisme har avtatt, det er dette som nå ligger til grunn for politiets beslutning.

− I den siste trusselvurderingen vi har mottatt fra PST fremgår det at den skjerpede terrortrusselen har avtatt. Med en redusert terrortrussel bortfaller også politiets hjemmelsgrunnlag til å opprettholde en midlertidig bevæpning av mannskapene våre, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

– Vanskelig å forutse

Hun understreker at politiet og PST har tett dialog, og at de vurderer trusselsituasjonen fortløpende.

− Det er vanskelig å forutse hvordan trusselbildet vil utvikle seg, men når det ikke lenger anses som en skjerpet trusselsituasjon må tiltaket med midlertidig bevæpning opphøre. Situasjonen kan imidlertid endre seg på kort tid, og politiet er forberedt på å raskt tilpasse seg endringer i trusselbildet.

I Norge er politiet i utgangspunktet ubevæpnet i den daglige tjenesten. Ved behov for våpen er disse lagret i politibilene, og politiet kan bevæpne seg etter behov under konkrete oppdrag som krever det.

Ikke lenger skjerpet

Det var tidligere torsdag at at det ble kjent at PST i en ny trusselvurdering vurderer at trusselen fra ekstrem islamisme ikke lenger er skjerpet, og at terrortrusselen i Norge fremdeles er moderat.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vurderer det fremdeles som mulig at ekstreme islamister så vel som høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge i løpet av de neste 18 månedene, skriver de i en pressemelding.

Grunnen til at trusselen fra ekstrem islamisme ikke lenger er skjerpet, er blant annet mindre fokus på krenkelser av islam i Europa, og at islamkritikere i Norge opptrer mindre provoserende enn det PST så at de hadde intensjoner om. I tillegg er det for tiden lite aktivitet i ekstreme islamistiske miljøer i Norge.

PST skjerpet sin vurdering av trusselen fra islamistisk terror 30. oktober 2020.

I den nye trusselvurderingen vurderer PST det fremdeles dit at handlinger som oppleves som krenkelser av islam, vil være en sentral drivkraft i trusselbildet i Norge. Det vil si at dagens situasjon kan endre seg raskt.