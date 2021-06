Har tatt landslaget med storm: – Pirk litt i ham, så vil han slåss med hele verden

Kristian Thorstvedt hylles for sin påvirkning på landslaget.

Det har helt klart lugget litt for landslaget under Ståle Solbakkens ledelse hittil, men en som har markert seg er 22 år gamle Kristian Thorstvedt.

Mot Gibraltar fikk Genk-spilleren landslagsdebuten og scoret. I neste kamp mot Tyrkia klinket han til og ble utvist. I forrige kamp mot Hellas kom han inn som et friskt pust i pausen og bidro til at Norge løftet seg betraktelig.

Hos Ståle Solbakkens støtteapparat har Thorstvedt definitivt satt sine spor allerede.

– Kristian er en herlig fyr. Han er selvfølgelig en god spiller og alt det der, men det primære med Kristian er at han har en helt herlig innstilling. Han har en slags positiv arroganse, det bare lyser i øynene hans, sier Brede Hangeland til TV 2.

Den tidligere landslagskapteinen er nå med i Ståle Solbakkens trenerteam med spesialansvar for å følge opp hver enkelt spiller.

Selv mener Kristian Thorstvedt at hans måte å være på bare faller naturlig.

– Jeg skjønner nok hvilken vei Brede hinter til. Jeg føler jo at jeg har tatt med meg trøkk og vilje inn i kampene jeg har spilt, men for min del er det bare helt vanlig når jeg spiller. Jeg gir alltid hundre prosent, tar ansvar og prøver å få med meg folk. Jeg er ikke redd for å gjøre det, sier den tidligere Viking-spilleren.

Har etterlyst mentalitet

Nettopp innstillig og mentalitet er noe både Ståle Solbakken og Brede Hangeland gjentatte ganger har snakket om som en mangelvare hos det norske landslaget.

Brede Hangeland tror Kristian Thorstvedt er et eksempel som kan bane vei på det norske landslaget. For selv om det kanskje kokte over da han ble utvist mot Tyrkia, så var det på sett og vis noe Brede Hangeland likte litt likevel:

– Vi skulle gjerne hatt flere som Kristian på akkurat det punktet. Det får bli et litt langsiktig prosjekt. Se bare på da han kom inn i pausen mot Hellas: Du trenger bare å pirke litt i han, så har han lyst til å slåss med hele verden. Det er en nydelig mentalitet å ha i en gruppe. Det å ha et generelt vinnende vesen som inspirerer andre, det er så ekstremt viktig i et lag, mener Hangeland.

Selv tror ikke Kristian Thorstvedt at han vil spille opp mot sitt beste om han ikke får slippe følelsene løs.

– Folk er forskjellige, men det er i alle fall innstillingen jeg har. Hvis du ikke gir hundre prosent, så vil det ikke fungere. Innsatsen må alltid ligge i bunn, sier Thorstvedt.

Blomstret i Genk

At Kristian Thorstvedt endte opp med å markere seg skikkelig på det norske landslaget, er neppe helt tilfeldig. I løpet av de siste månedene i belgiske Genk blomstret han nemlig skikkelig til.

I løpet av de siste åtte kampene scoret han seks mål. Deriblant et hat trick mot Royal Antwerpen. Thorstvedts storspill var en medvirkende årsak til at Genk skal ut i Champions League-kvalifisering kommende sesong.

– Jeg havnet skikkelig i flytsonen. Når du begynner å levere som lag, da er det enklere å skinne som enkeltspiller. I tillegg fikk jeg spille i en posisjon som passet meg ganske bra etter hvert, sier Thorstvedt om tierrollen.

Den har han også hatt på landslaget. Det er en rolle som definitivt har gitt mersmak.

– Jeg føler at jeg har tatt mulighetene jeg har fått på en god måte. Jeg har fått gode tilbakemeldinger og det hele har bare vært en positiv opplevelse. Du vet jo aldri hva som skjer, men jeg føler jeg har levert gode prestasjoner og har veldig lyst til å være med videre, sier Kristian Thorstvedt.