Belgia snudde kampen – Lukaku hyller Danmark

Danmark-Belgia 1-2

Etter en førsteomgang der Danmark hadde vært klart best, tok Belgia-sjef Roberto Martínez grep ved å sette inn Kevin De Bruyne.

Det ga raskt resultater.

Først slo Manchester City-stjernen en glitrende målgivende pasning. Drøyt et kvarter senere plasserte han ballen i mål fra 16 meter.

Ledermålet feiret han på dempet vis foran svingen til Belgia-supporterne, som stilte opp i Parken med et banner med teksten «Belgium loves you Christian».

– Jeg hadde ikke lyst til å feire. Jeg har for mye respekt for de danske tilskuerne, forklarer han til RTBF.

Martin Braithwaite røper at Eriksen har sendt spillerne en melding WhatsApp-gruppen etter kampen.

– Jeg tror han skrev «dere er bare så kule». Men jeg har ikke hatt tid til å se på den, fordi jeg skulle gi intervjuer. Men jeg kunne se at det var en beskjed fra ham allerede da vi kom til garderoben, forteller spissen, ifølge dansk TV 2.

Barcelona-spiss Martin Braithwaite under kampen mot Belgia. Foto: Hannah Mckay

Romelu Lukaku, Eriksens klubbkamerat i Inter, hyller motstanderen for hvordan de spilte etter en svært tøff uke.

– De fortjente mer i dag. Det de gjorde i dag ... etter det de har vært igjennom, fortjener de all honnør for å spille slik, sier spisstjernen til arrangøren.

RØRENDE: Romelu Lukaku omfavnet Kasper Schmeichel etter kampen. Foto: Wolfgang Rattay

Han ga også en god klem til danskenes landslagssjef, Kasper Hjulmand.

– Jeg sa til ham at jeg virkelig respekterer dem som menn. At de reddet min venns liv, sier Lukaku, ifølge danske BT.

– Jeg tenkte mye på ham (Eriksen). I første omgang måtte jeg legge følelsene mine bort, men det var vanskelig å spille. I andre omgang våknet jeg opp og synes at jeg gjorde en forskjell, fortsetter 28-åringen.

Hjulmand satte pris på Inter-stjernens ord.

– Det gjør stort inntrykk. Fotball binder mennesker sammen på tvers av land. Det her er bare to gode venner. Lukaku er et stort menneske og god venn med Christian. Alle som er i fotballen hører sammen og føler at vi er en stor familie, sier den danske landslagssjefen, ifølge danske BT.

Åge Hareide, som ledet Danmark til mesterskapet, er enig i at Danmark leverte en god kamp. Trenerprofilen applauderer hvordan hans tidligere lag spilte, og syntes hyllesten til Eriksen var fantastisk flott å se.

– Det var fantastisk. De fikk den innledningen de skulle ha etter det de har vært igjennom. I fotballen får man en betaling for det vonde man har vært i gjennom. Det var fantastisk å se første omgang, roser Hareide.

Hyller supporterne i Parken

Danskenes målscorer, Yussuf Poulsen, mener det var ufortjent at de ikke fikk med seg poeng fra kampen.

– Det var veldig, veldig emosjonelt. Jeg synes vi spiller en fremragende kamp, og at fansen hjelper oss til å komme gjennom kampen, sier Poulsen til dansk TV.

Kasper Schmeichel roser både lagkameratene og publikum. Han mener at danskene kjempet helt til det siste.

– Jeg har spilt mange steder i mitt liv, for mange klubber og med mange fantastiske fans, men det er ikke noe som slår dette. De sier at det var 25.000, men det hørtes ut som om det var 75.000, sier keeperen til dansk TV.

– Vi hadde ikke flaksen med oss i dag. De setter en av verdens beste spillere inn på banen. Han gjør selvfølgelig en kjempeforskjell. Han er uten sammenligning den beste spilleren i England, i hvert fall, fortsetter Leicester-målvakten.

Danmark har fortsatt muligheten til å gå videre som gruppetoer til åttedelsfinalen, men er da nødt til å slå Russland i siste kamp, samtidig som Belgia slår Finland.

Vakkert øyeblikk

Danskene åpnet kampen ved å rett i strupen på Belgia, blant favorittene til å vinne mesterskapet, foran tusenvis av tilskuere i Parken.

Bare 99 sekunder var spilt da spissen Yussuf Poulsen banket inn 1-0 til Danmark. Bildene viste hva målet betydde for danskene etter en svært tøff uke.

TV 2s kommentator Espen Ween tok helt av.

– For Eriksen, Danmark og alle – for et øyeblikk. Får vi et vakrere øyeblikk enn dette?

Rørende markering

Målet var starten på en strålende første omgang av hjemmelaget. Midtbanestjernen Youri Tielemans fikk ikke lov til å styre spillet, Romelu Lukaku ble isolert på topp og det belgiske forsvaret ble gang på gang satt på prøve.

Etter ti spilte minutter stoppet lagene dessuten kampen for å hylle Christian Eriksen, som trolig fulgte kampen fra Rigshospitalet like ved Parken.

«Hele Danmark er med dig, Christian», var meldingen fra tribunen, mens spillerne klemte hverandre og klappet for Eriksen.