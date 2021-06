Anklages for rasisme etter TikTok-video

GOD KVELD NORGE (TV 2): Gamle videoer av superstjernen Billie Eilish (19) går viralt. Nå beskyldes hun for rasisme og for å gjøre narr av asiatiske personer.

Det hele startet etter en TikTok-video som angivelig viser gamle klipp av artisten skal ha gjenoppstått og nå gått viralt.

Videoen viser flere klipp hvor Eilish ser ut til å etterligne flere etniske aksenter og uttaler ordet «chink», som blir brukt som et skjellsord mot asiatiske personer.

Om klippet er autentisk har enda ikke blitt bekreftet, men videoen er sett rundt 1 millioner ganger og reaksjonene har ikke latt vente på seg.

Sterke reaksjoner

I et annet klipp vist i videoen skal broren til Eilish reagere på at søsteren snakker «blaccent», som er en talemåte knyttet til unge, urbane afroamerikanere.

I det siste klippet, som er utydelig for mange, mener noen det angivelig høres ut som at 19-åringen mumler ord noen mener brukes for å mobbe dialekten i flere asiatiske språk.

Videoen har blitt repostet på Twitter, hvor flere reagerte sterkt.

tw racism



oh naur this isn’t gonna work for me pic.twitter.com/BoHil3HeAl — non dilfs DNI (@jsheejin) June 13, 2021

«Jeg er ikke overrasket over at billie eilish er rasistisk», skrives det i tråden under videoen.

«Billie Eilish har vært rasistisk mot asiatiske personer ved flere anledninger (sier c-ordet og gjør narr av asiatiske språk) men det er aldri noen som snakker om det», skriver en annen bruker.

Forsvares i kommentarfeltene

Selv om flere reagerer på klippet, er det mange som tar til kommentarfeltene for å forsvare artisten.

Flere poengterer nemlig at Eilish kun var 14 år i klippene som ble vist og at det er vanskelig å høre nøyaktig hva hun sier.

FORSVARES: Flere brukere på Twitter og i kommentarfeltet på TikTok mener artisten ikke bør henges ut for videoen. Foto: Skjermdump/Twitter

«HUN VAR ET BARN, men med det sagt så takler jeg ikke henne og jeg hører ikke på henne jeg ser bare på dette objektivt», skriver en bruker i kommentarfeltet under videoen, hvorav brukeren som postet videoen svarer:

«Jeg er også et barn og jeg vet hva rasisme er? Rasisme har ingen utløpsdato lmao.»

Billie Eilish har ikke kommentert saken selv.