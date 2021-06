Medier: Nok en avtale i vasken for Tottenham – ny managerfavoritt

Tottenhams kaotiske managerjakt fortsetter. Premier League-klubben søker etter den permanente erstatteren for José Mourinho, som fikk sparken i april.

Etter at Tottenham ikke klarte å komme til enighet med tidligere Inter-trener Antonio Conte, rettet London-klubben søkelyset mot Paulo Fonseca, men nå melder engelske medier at også denne avtalen har gått i vasken.

Tottenham og Fonseca skal ha kommet til muntlig enighet om kontrakten, og det var ventet at en offentliggjøringen av avtalen var nært forestående, men så skal forhandlingene med den tidligere Roma-treneren ha brutt sammen.

Den italienske overgangsguruen Fabrizio Romano hevder at det skyldes at Fonseca ikke får de samme skattefordelene i England som i Italia, men ifølge flere engelske medier var det ikke økonomiske årsaker til at avtalen strandet.

AVTALEN STRANDET: Paulo Fonseca blir ikke Tottenham-manager. Foto: Alberto Lingria

Nå skal Tottenham i stedet være nær ved å ansette Gennaro Gattuso, skriver The Athletic. Den italienske fotballegenden fikk sparken i Napoli etter forrige sesong, men han fikk raskt ny jobb i Fiorentina. Torsdag kom imidlertid meldingen om at Gattuso hadde forlatt jobben allerede før han hadde startet.

Superagent Jorge Mendes skal jobbe aktivt med å få Tottenham til å ansette Gattuso som klubbens neste manager, skriver The Guardian. Fabrizio Romano hevder at Gattuso forlot Fiorentina etter kun 22 dager fordi Mendes ønsket å involvere seg i spillerlogistikken, men Firenze-klubben likte ikke den ideen.

Ifølge The Athletic skal Tottenham ha forhørt seg om gamlesjefen Mauricio Pochettino, men Paris Saint-Germain skal ikke ha vært lystne på å slippe argentineren. The Guardian skriver at også Hansi Flick var ønsket i Tottenham, men han valgte å bli ny tysk landslagssjef da han forlot Bayern München.