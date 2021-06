Over ett døgn etter mistilliten: MDG-Lan er fortsatt byråd i Oslo

Selv om byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier byrådet «har gått av», sitter fortsatt Lan Marie Nguyen Berg (MDG) som byråd i Oslo med alle fullmakter over 24 timer etter at bystyret vedtok at hun ikke har deres tillit.

Senest torsdag deltok Berg i byrådets møte, får TV 2 opplyst.



– Dette tar seg ikke ut i det hele tatt at hun sitter som byråd og kan være på byrådskontorene etter at bystyret vedtok at hun ikke har tillit, sier gruppeleder Camilla Wilhelmsen i Fremskrittspartiet til TV 2.



Et flertall i bystyret stilte seg onsdag bak Wilhelmsens forslag og vedtok følgende:

«Byråd Lan Marie Berg har ikke bystyrets tillit.»

Burde erstattet Berg

Frps gruppeleder mener Raymond Johansen må respektere bystyret og derfor bytte ut Berg umiddelbart.

– Av respekt for bystyrets arbeid og det vedtaket vi har gjort, så burde Raymond Johansen ha erstattet Lan Marie Berg med en annen settebyåd.

– Han burde latt noen andre overta hennes oppgaver enn så lenge?

– Ja, helt klart, sier Wilhelmsen.

Det er kommuneloven som bestemmer hvordan et byråd skal dannes, endres eller fratre. I loven står det at medlemmer av rådet går av når byrådslederen, bystyret eller byråden selv ønsker det.

Men det står ikke eksplisitt når dette må skje. Inntil en ny byråd er utpekt må den sittende byråden bli værende på sin post. Derfor er det byrådsleder Raymond Johansen som må utpeke en ny byråd eller en byråd som overtar Bergs ansvarsoppgaver.

Blir trolig sittende i dagesvis

Men hverken Raymond Johansen selv eller byrådet som kollegium har meddelt at Berg har gått av. Og ingen erstatter er utpekt.

Til TV 2 opplyser ordfører Marianne Borgen (SV) at hun har som ambisjon å utpeke hvem som skal være Oslos byrådsleder i fremtiden i begynnelsen av neste uke.

Dermed vil Lan Marie Nguyen Berg kunne bli sittende som byråd i flere dager etter at bystyret har vedtatt at hun ikke har tillit.

Raymond Johansen vil ikke stille til intervju med TV 2 og svare på hvorfor han ikke utpeker en ny byråd etter mistilliten mot Berg. Isteden viser han til kommuneloven.

«Også enkeltbyråder må bli sittende til de blir erstattet. Ordføreren har nå har ansvaret for prosess med å sondere et parlamentarisk grunnlag for et nytt byråd, og inntil det leder Raymond Johansen et forretningsministerium som kun utfører nødvendig administrasjon av kommunen.» skriver Johansens stabssjef Halvard Hølleland i en tekstmelding til TV 2.

Men dette er ikke riktig. Kommuneloven omtaler ikke på noe sted noe «forretningsministerium», og Johansen står fritt til å utpeke en erstatter for Berg når han vil:

«Lederen av rådet kan når som helst endre sammensetningen av rådet.» står det i kommuneloven.

TV 2s kommentator: – En farse

TV 2s kommentator Aslak Eriksrud er ikke nådig i sin vurdering av Raymond Johansens politiske taktikkeri.

– Det er svært uryddig av Raymond Johansen at han lar Lan Marie Berg fortsette å være byråd etter at bystyret har vedtatt at hun ikke har tillit. Dette virker mer og mer som en farse, som et teaterstykke med dårlig manus, sier TV 2s kommentator Aslak Eriksrud, og legger til:

– Berg burde ryddet pulten med en gang og Raymond burte utpekt en settebyråd umiddelbart.

– Hva synes du om at Høyre og Venstre ikke vil kommentere dette?

– Hvis flertallet som har uttrykt mistillit mot Lan Marie Berg synes dette er helt greit, så sier jo det mye om flertallet og verdien av vedtaket, sier Aslak Eriksrud.