Brannvesenet advarer før tordennatt: – Det er ikke særlig smart

Oslo brannvesen har lagt ut et Facebook-innlegg hvor de oppfordrer folk til å være godt skodd til å møte tordenværet som skal trekke inn mot Sørlandskysten og i Oslofjorden, torsdag kveld.

– Vi vet jo ikke helt hvordan dette rammer, eller i hvilket omfang. Men det kan være greit å ha vært litt i forkant, om man plutselig oppdager at det lyner der hvor man er, sier kommunikasjonssjef i Oslo brannetat Sigurd Folgerø Dalen.

Hans første tips er det han kaller for et «gammelt råd», nemlig å dra ut støpsler.

– Lyn som slår ned i en bolig kan gå i strømnettet, og vil kunne ødelegge og skape branner i elektronisk utstyr, som ladere og diverse.

– Er ikke det bare en myte?

– Nei, det vil jeg ikke si. Men det handler litt om hva slags sikringstiltak man har der man bor. Noen har jo innebygd overspenningsvern, mens andre har det ikke. Det er bedre å være 100 prosent sikker, enn å ta sjansen, svarer Folgerø Dalen.

Unngå bad

Folgerø Dalen oppfordrer folk til å holde seg innendørs under tordenværet, og ikke bli for «nysgjerrige». Han påpeker også at vann og lyn er en dårlig kombinasjon.

– Så om man er ute på sjøen i en åpen båt eller for å bade, så handler det om å komme seg opp og i sikkerhet, dersom det begynner å tordne, sier han.

– Strømmen kan jo følge rørledninger også, derfor er det heller ikke særlig smart å ligge i badekaret når det lyner ute, fortsetter han.

Folgerø Dalen sier at de ikke har styrket beredskapen i forbindelse med tordennatten, fordi «den er god nok som den er».

– Men vi har tørr natur rundt oss, så et lynnedslag kan føre til skogbranner. Sånn sett, så er vi spente.

TIPS: Kommunikasjonssjef Sigurd Folgerø Dalen har flere tips om hvordan man kan være godt skodd i møtet med tordenvær. Foto: Oslo brann- og redningsetat

Skogbrannfare

Det er gult nivå, moderat skogbrannfare, på Østlandet. Vakthavende Storm-meteorolog Mariann Aabrekk sier imidlertid at det har vært tørrere før i sommer, og at det ikke er noen stor fare for skogbrann.

Hun understreker også at det er usikkert i hvor stor grad tordenværet vil prege Østlandet.

– Vi tror egentlig at hovedtyngden kommer til å treffe Sverige. Men det er sommer og ustabile luftmasser i sving, så om det blir kraftige regnbyger med mye vann, så kan det komme lynnedslag i forbindelse med dette, sier hun.

Det er også også meldt om gult nivå for faren for lyn på Østlandet, som ifølge Varsom.no vil medføre store forskjeller i intensitet, og at noen steder Østafjells ikke vil få tordenvær i det hele tatt.

Folgerø Dalen i Oslo brannvesen ber om at folk har ett nummer i bakhodet dersom tordenværet fører til skader.

– 1-1-0. Man bør aldri nøle med å ringe det, rett og slett, sier han.