GOD KVELD NORGE (TV 2): Influenser og samfunnsdebattant Christina Fraas mener vi må snakke mer om at barn har rett på en trygg og god oppvekst, uansett hvem de er.

Denne måneden markeres Pride-feiringen flere steder i Norge, og med det belyses flere temaer rundt anerkjennelse og rettigheter for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT).

Adam Schjølberg og Christina Fraas jobber begge med årets Pride-feiring i Oslo. Schjølberg skal åpne Pride Park i Spikersuppa i Oslo Sentrum 23. juni. Fraas sitter blant annet i juryen for årets Pride-låt.

Har venner som ikke blir møtt med aksept

Gjennom sin Instagram-konto «@kirsebærhagen» engasjerer og belyser Fraas følgerne sine rundt temaer som feminisme og kvinnehelse. Den siste tiden har hun delt flere bilder om livet sammen med kjæresten Inger, og er mer åpen rundt det å være biseksuell.

– Det er ikke nytt at jeg er bi, men det er nytt at jeg er det åpenlyst. Jeg har fått meg kjæreste da, så da blir det mer synlig, forteller Fraas.

Fraas forteller at hun alltid har mottatt god støtte hjemmefra, men ønsker å belyse teamet om at det ikke er alle som har det like enkelt.

– Jeg har venner som ikke har blitt møtt med den aksepten som jeg har blitt. Jeg har en kompis som lever på skjult adresse for sin egen familie. Selv om vi tror vi har kommet ekstremt langt i Norge i dag så er det litt flaks hvilken familie man blir født og oppvokst i, forteller hun.

Fraas legger til at det for mange kan oppleves som vanskelig å være skeiv hvis man kommer fra en familie med en sterk konservativ tro eller kultur.

– Det skal ikke være flaks om du blir akseptert eller ikke. Støtte fra de hjemme og støtte fra foreldre er så enormt viktig. Jeg har skrevet en kronikk om akkurat dette. Når religion blir omsorgssvikt, for det mener jeg vi må tørre å si at det er, forteller hun.

Selv er hun opptatt av at religion skal respekteres, men at det ikke skal gå på bekostning av barna.

– Jeg er veldig for religionsfrihet, men religionsfrihet betyr ikke at religion skal gå foran rettighetene til barna. Barn har rett på en trygg og god oppvekst og det innebærer støtte fra foreldrene uansett hvem de er.

– Vi må slutte å skylde på Gud

Fraas mener vi fortsatt har en lang vei å gå, og at det i 2021 er enda viktigere å ikke være redd for å snakke om homofili knyttet opp mot religion.

– Jeg tror dette må være året hvor vi ikke lenger godtar at folk hater og gjemmer seg bak religion. For jeg er ganske sikker på at hvis det finnes en Gud eller den store kraften som finnes der oppe, uansett hva man velger å kalle den, så fordømmer ikke den. Det er vi folka som gjør det, forteller hun og legger til:

– Vi må slutte å skylde på Gud, for homofobi, homohets, homohat og konverteringsterapi.

Adam Schjølberg legger til at det er viktig å belyse temaet om homofili flere steder enn bare de store byene rundt om i Norge.

– Spesielt vi som bor i de større byene, Oslo, Bergen, Trondheim, vi er veldig flinke til å si «men er det ikke greit å være homo nå da?», også glemmer man at det finnes ytterst i nord, ytterst i sør, ytterst i vest. Der det kanskje ikke er så innmari greit, forteller han.

