Kilometerlange køer etter motorstopp

Politiet kommer med en oppfordring om at bilister ikke må skape farlige situasjoner.

– Det er viktig at bilistene slipper frem bilbergingsbilene. Det oppfordres også om at de som blir utålmodige ikke skal forsøke og snu eller skape farlige situasjoner, sier operasjonsleder Tor Guldbrandsen til TV 2.

Guldbrandsen påpeker at det ikke er snakk om personskade, men at bergingen kan ta litt tid ettersom det er krevende for bergingsbilen å komme frem gjennom køen.

– Det er jo et tidspunkt når mange vil komme seg ut på E18, så det skaper lange køer. De som står i køen må smøre seg med tålmodighet, mens de som har mulighet oppfordres til å velge en annen vei, sier Guldbrandsen.

Politiet skriver på sin Twitter at de har fått dyttet bilen ut av veien, men at bilberger enda ikke har kommet seg frem gjennom køen.

Trafikken antas nå å normalisere seg, men det er fortsatt store køer.