Molde skal svare på tysk Aursnes-bud i dag

Moldes midtbanespiller Fredrik Aursnes er en av Eliteseriens heteste spillere.

Men nå tyder ting på at 25-åringen snart er tapt for Molde.

Overfor TV 2 bekrefter nemlig Molde-direktør Ole Erik Stavrum at det har kommet inn et bud på Aursnes.

– Det stemmer at vi har fått inn et bud som vi skal svare på i dag, sier Stavrum.

Han ønsker ikke å kommentere hvilken klubb det er, men etter det TV 2 erfarer er det den tyske klubben Werder Bremen som ønsker å hente midtbanespilleren som fikk landslagsdebuten mot Hellas sist samling.

Fredrik Aursnes har de siste par årene vært et av de mest aktuelle salgsobjektene ut fra Eliteserien. I fjor skrev TV 2 at franske Toulouse hadde fått godkjent et bud på rundt 30 millioner kroner for 25-åringen.

Den gang valgte Aursnes selv å takke nei til den franske klubben på nivå to i håp om en enda mer attraktiv sportslig utfordring.

FIKK DEBUTEN: Fredrik Aursnes fikk landslagsdebuten på forrige samling. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Siden kontrakten hans går ut etter årets sesong, er overgangssummen trolig langt lavere nå.

Fredrik Aursnes ønsker ikke å kommentere saken.

Rykket ned i år

Werder Bremen er en tradisjonsrik tysk klubb som i en årrekke har spilt i Bundesliga. Men de siste årene har vært tøffere, og i år gikk det galt: Klubben der Rune Bratseth ble klubblegende endte på 17.-plass og rykket dermed ned.

Nå er klubben på jakt etter å gjenreise seg foran neste sesong, og sentralt i den planen står en norsk midtbanespiller.

– Vårt ønske har hele tiden vært å beholde Fredrik. Han er en av våre desidert viktigste spillere, og kanskje den beste midtbanespilleren i Norge for tiden. Rent sportslig ønsker vi å beholde Fredrik. Det vil være et veldig stort minus om vi mister han, sier Stavrum.

Også tidligere har lovordene haglet rundt Aursnes.

– Jeg synes Fredrik tok et kjempegodt valg da han sa nei til Toulouse. Og det er fordi jeg synes ferdighetene hans er større enn Ligue 2 i Frankrike. Så ærlig må jeg være på det, uttalte Molde-trener Erling Moe til TV 2 i vinter.

Fredrik Aursnes kom til Molde foran 2016-sesongen fra Hødd. I fjorårets Europa League, der Molde sjokkerte fotball-Europa, var han en av Molde-spillerne som imponerte mest.

Foreløpig har han spilt 144 Eliteserie-kamper for Molde.