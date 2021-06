Bergen har Norges reneste byluft

EUs miljøbyråd har undersøkt hvilke byer i Europa som har den reneste luften, og den norske storbyen var ikke langt unna å nå helt opp til toppen, skriver Bergen kommune torsdag ettermiddag.

Det var kun fire byer som har renere luft enn Bergen, og helt på toppen troner Umeå i Sverige. Luftmålingene har blitt gjort i løpet av de to siste årene.

Trondheim, Oslo og Stavanger er rangert henholdsvis som nummer 12, 19 og 20.

Fornøyd med rangeringen

Byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke, er svært fornøyd med rangeringen.

– Det er en grunnleggende rettighet å puste inn ren luft, og det er gledelig å få enda en bekreftelse på at vi lykkes, sier Bakke.

Bakke mener plasseringen er et resultat av at det har vært et gjennomgående fokus på feltet i mange år.

– I Bergen har vi over mange år redusert utslippene fra veitrafikk og vedfyring, og vi setter i gang tiltak de få dagene luften blir dårlig, sier Bakke.

Målrettet arbeid

Kommunen skriver at de har jobbet målrettet mot å bedre luftkvaliteten, og mener en slik plassering gir ekstra motivasjon.

– Skikkelig god luft er noe vi har jobbet med lenge i Bergen, og også møtt kritikk for tiltakene, om det har handlet om å redusere biltrafikken eller bytte ut vedovnene, sier Bakke.

– Det er alltid kjekt å se at politikken man står for nytter. Bergen sin luft skal fortsette å bli enda bedre sånn at vi forblir i toppen!