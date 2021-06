Realityprofiler starter boyband - får hjelp av tidligere Astrid S-manager

Erik Sæter deltok for første gang på «Paradise Hotel» i 2018, og året etter kunne vi se han i mer stuerene «Farmen kjendis». Denne uken ble det derimot klart at han gjør comeback i den pågående utgaven av førstnevnte.

Johannes Magnussen ble vi kjent med på skandalehotellet i fjor, og også i Hemsedal-varianten av «Ex on the beach».

Skal vi tro nordlendingene er ikke dette noe mødrene deres har satt pris på.

– Vi har begge alltid blitt fulgt opp. Både på fotball, ski og skole. Foreldrene våre har jobbet for at det skal gå bra med oss, forteller Magnussen, og fortsetter:

– Så var det et par ting de ikke ville at vi skulle delta på. For mamma så er Paradise Hotel noe av det verste. Men da jeg havnet der gikk det greit, for det var hvert fall ikke Ex on the Beach. Et par måneder etterpå satt jeg der også.

DUO: Vennene fra nord satser på musikken, og kaller seg "Det skjønna du". Foto: Kristoffer Arnesen

Ringte stjernemanager

Og nettopp skyldfølelsen ovenfor mødrene blir tema når duoen gir ut sin første låt som «boyband». Sæter lå nemlig ikke på latsiden da han kom hjem fra Mexico.

– Så fort jeg landet ringte jeg Halvor Marstrander, den gamle manageren til Astrid S. Han hadde jeg nemlig snakket med på Clubhouse, forklarer Sæter.

Marstrander har jobbet med navn som nevnte Astrid S, men også Ada Hegerberg. Nå er han A&R Director i Warner Music.

– Jeg ringte han og sa: «Hør her, norsk boyband, jeg og Johannes, jeg har vært i Mexico, hva sier du?». Dagen etterpå var vi enige om kontrakt. De er kjempegira og står bak oss, sier Sæter entusiastisk.

God kveld Norge har vært i kontakt med Marstrander som bekrefter historien.

– Det stemmer 100 prosent. Han ringte omtrent i det han hadde landet og kjørte på, så da snudde vi oss rundt med en gang, og nå gleder vi oss til realese på fredag, sier Marstrander.

Han sier at det var vanskelig å si nei til forslaget.

– Ingen kan si nei til to solbrune karer fra Nord-Norge, og i Warner er det alltid åpen dør for å gi folk en sjanse til å gi ut musikken sin, og ikke minst ha det gøy.

– Dette er bare starten og vi gleder oss til å kjøre på! avslutter Marstrander.

Gutta var på besøk hos Warner denne uken.

– Det er litt kult å gå der, og se Cezinando og Julie Bergan på veggene. Vi føler oss litt malplassert, men nå er det noen som tror på oss, sier Sæter.

«Sorry Mamma»

Første låta heter «Sorry Mamma» og kommer ut på fredag.

– Jeg har nok gjort mamma fornøyd på mange områder, men også gjort henne skuffet. Jeg har vært mye til bry. Men hun har fortsatt sparekontoen min, og hun er styreleder i aksjeselskapet mitt. Hun er jo bautaen i livet mitt, forteller Sæter.

Moren blir alltid lei seg hvis hun ser noe negativt om sønnen på internett.

– Så jeg beklager at jeg har satt meg selv i en offentlig posisjon som gjør at hun blir lei seg. Og så blir hun mobbet litt på jobb da, sier han med et smil.

Det kjenner tydeligvis Magnussen seg igjen i også.

– Ja, moren min er jo lærer for 16-åringer. Når jeg gjør noe dumt så får hun høre det, det er det verste, forteller han.

God kveld Norge har spurt Erik Sæter sin mor, Ann Irene Sæter, om hun føler at sønnen har skuffet henne.

– Som alle andre barn så har jo han også gjort det. Det jeg synes er bra med han er at han ber om unnskyldning, og ettersom at han har blitt eldre så har han lært av de feilene han har gjort.

– Det er ikke alt jeg som mor synes er greit, men når han ber om unnskyldning så tar jeg i mot den også har vi gjort opp, sier mamma Sæter.