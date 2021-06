Odd har politianmeldt rasisme mot Kitolano

Odds John Kitolano har blitt utsatt for grov rasisme i sosiale medier etter taklingen på VIFs Aron Dønnum under onsdagens 1-1-kamp mot Vålerenga.

Nå har klubben bestemt seg for å gå til anmeldelse.

– Dette er såpass alvorlig at vi har bestemt oss for å politianmelde. Norsk fotball har nulltoleranse for rasistiske ytringer, og vi tar dette på største alvor, sier sportssjef Tore Andersen til TV 2.

«Klubben har i dag gått gjennom meldinger både i sosiale medier og direkte til spilleren. Mange av meldingene inneholder hatefulle og diskriminerende ytringer. Noen av meldingene er av rasistisk karakter», skriver Odd på sine nettsider.

– Det er utrolig kjedelig. Sånt skal ikke skje i det hele tatt, ikke med noen. Vi er alle mennesker. Jeg kan ikke fatte at noen bruker tiden sin på sånne ting. Det viser hvor lavt enkelte kan synke, sier Kitolano til VG.

Andersen tar nå saken videre på vegne av klubben og Kitolano. Sportssjefen er klar på at klubben ikke tolererer slike overtramp.

– Man må tåle ganske mye som fotballspiller, men her er det noen grenser som blir tråkket langt over. Jeg har snakket med John, og det er klart at han blir lei seg av dette her. Men han ønsker å forsøke å legge det bak seg, og fokusere på den viktige kampen mot Brann, sier han, og forteller at Kitolano har hele spillergruppen bak seg.

– Jeg har orientert spillergruppen vår om dette nå, og de støtter helhjertet opp om det her. Alle sammen er med og verner om John, og gir han den støtten han trenger, sier sportssjefen.

Nå håper Andersen politiet vil gjøre en grundig etterforskning for å finne ut om meldingene er straffbare.

– Det er klart at så alvorlig hets må få konsekvenser. Det er en samlet spillergruppe som står bak det her, i tillegg til at NTF og NFF er informert om situasjonen og støtter oss, sier han.

Odds sportssjef blir trist av at en takling kan utløse et hat som leder ut i ondsinnet rasisme.

– Dette er dessverre et problem vi har i fotballen, i andre idretter, generelt i Norge. Jeg vil si at det finnes over hele verden. Jeg tror ikke at det er snakk om store grupper, men det er noen som blir veldig følelsesmessig engasjert og går langt over streken. Det er overhodet ikke greit. Vi tar denne utfordringen på alvor, og vi jobber hardt for å få det her bort, sier han.

