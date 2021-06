Sverre Lunde Pedersen om ulykken som kunne kostet han livet: – Det setter ting i perspektiv

Over en måned har gått etter at Sverre Lunde Pedersen havnet i en alvorlig sykkelulykke. Hjemme på Sandsli i Bergen tar en fortsatt preget skøyteløper i mot TV 2 Sporten.

Skadene fra skrekkrasjen: To brudd i venstre hånd

Ett brudd høyre underarm

Skade på leveren

Skiveutglidning i nakken

Brudd i kinnbenet

Skade på nyre

Punktert lunge

Stygt skrubbsår på høyre lår

– Jeg har det bra jeg, det går fremover. Jeg føler meg friskere og friskere for hver dag som går, sier Lunde Pedersen, omkranset en diger nakkekrage han må ha på seg døgnet rundt i over seks uker.

De siste ukene har stort sett blitt tilbragt på sofaen, i tillegg til jevnlige sykehusebesøk. OL-mesteren har fått gjort minimalt , og kan ikke løfte mer enn et halvt kilo med armene.

– Det blir mye TV-titting om dagen. Jeg er glad det er fotball-EM nå, ler Lunde Pedersen, som er i godt humør tross noen turbulente uker.

Det var den 13. mai det gikk galt for 28-åringen, da han på en sykkeltur ved Dølemo i Agder mistet kontrollen i om lag 40 kilometer i timen.

– Vi var på vei ned en bakke, så var det ett hull i veien som jeg ikke så. Det smalt hardt på framhjulet, jeg mistet grepet på styret som gjorde at jeg mistet kontrollen og dreide ut mot grøften, forklarer Lunde Pedersen, og fortsetter:

– I grøften var det skarpe sprengingssteiner som gjorde at landingen ble ganske stygg. Så det er mye av grunnen til at det ble så alvorlige skader, men på en annen side kunne det gått enda verre.

– Frykter for konsekvenser for resten av livet

Lunde Pedersen var på tur med en større gruppe som umiddelbart fikk varslet ambulansen.

– Jeg var bevisst hele tiden, og husker det meste. I starten var det ekstremt vondt, og det verket i hele kroppen. Jeg fokuserte på å puste, for det var vondt å puste. Så lå jeg egentlig bare helt i ro frem til ambulansen kom. Derfra skjedde ting slag i slag.

– Først ble jeg kjørt ned til en landingsplass, før jeg ble flydd til Arendal sykehus. Der ble det oppdaget at jeg hadde indre blødninger, så da ble det raskt bestemt at jeg måtte videre til Ullevål, forteller Lunde Pedersen.

– Hvilke tanker gikk gjennom hodet ditt i luftambulansen?

– Man er redd. Der og da vet man ikke omfanget av skaden. Man blir redd for hvilke konsekvenser det kan få for resten av livet.

Lunde Pedersen måtte tilbringe åtte dager på Ullevål sykehus, og på grunn av koronarestriksjoner fikk han ikke lov til å ha besøk, derfor ble den første samtalen med kona etter ulykken over telefonen.

– Det var spesielt, og det var en sterk samtale. Det ble felt noen tårer og det var tøft for begge. Men det var veldig godt å få pratet. Det var godt for hun (kona journ.anm ) og familien også, for det var lite informasjon, så det var nok aller deiligst for de å høre at det gikk bra.

Nye komplikasjoner

For Lunde Pedersen, som ble far for 13 måneder siden, har de siste ukene blitt tilbragt med familien hjemme i Bergen.

– Hvordan har den siste tiden vært?

Meritter - Sverre Lunde Pedersen: OL: 1 gull og 1 bronse

VM enkeltdistanser: 1 gull, 3 sølv, 2 bronse

VM allround: 4 sølv, 1 bronse .

EM enkeltdistanser: 1 bronse

EM allround: 2 bronse

Verdenscup: 6 seiere

– Det har vært tøft. Men familien min har hjulpet meg ekstremt mye, og det har vært det viktigste etter at jeg kom hjem fra sykehuset. Det gir meg mye humør og glede. Så det har vært fint, selv om det selvfølgelig er noen utfordringer. Sverre på 22 hadde nok taklet dette langt dårligere, smiler skøyteesset.

Etter at han kom hjem fra sykehuset oppsto det nye problemer for Lunde Pedersen som følge av ulykken.

– I ettertid fikk jeg problemer med et dypt sår på låret som ikke grodde. Så der måtte jeg gjøre en hudtransplantasjon. Det har vært trasig. Men sånn er det. Jeg er innforstått med at jeg må være tålmodig i en sånn tid.

– Fått et annet perspektiv på ting

Verdensmesteren fra 2019 forteller at han har tenkt over at krasjen kunne endt mye verre, og han priser seg lykkelig for at helsen er i behold.

– De som så krasjen sa det så ganske ille ut, og det gir jo et perspektiv på hvordan det kunne gått. Det blir jo bare spekulasjoner, men at jeg kan bli frisk igjen og ikke ha noen varige mén er jeg veldig glad for, forteller Lunde Pedersen.

Han mener han har fått et annet syn på toppidrettslivet etter ulykken:

Trilletur: Sverre Lunde Pedersen sammen med kona Ingunn Trædal-Lunde. Foto: Privat

– Jeg har tenkt mer på helsen og livet etter karrieren. Jeg har fått et annet perspektiv på ting, og jeg er bare glad jeg kan bli frisk og leve et normalt liv. Det er det viktigste, konstaterer småbarnsfaren.

– Det er klart at det å bli far gjør noe med deg. Jeg har hatt familien mye i tankene. Det viktigste er å bli frisk for å kunne leve et liv med de, så kommer det andre etter.

Veien tilbake til verdenstoppen

Nå er Lunde Pedersen på bedringens vei, og TV 2 var med når opptreningen så smått begynte den 18. juni.

– Det er den første treningen siden ulykken, så det er godt å være i gang. Ting begynner å se litt lysere ut nå, og jeg kan så smått være i aktivitet å starte opptreningen. Det blir en gradvis opptrapping, så blir jeg forhåpentligvis snart kvitt kragen. Det går rette veien, smiler Lunde Pedersen.

Med støtte fra Olympiatoppen får han hjelp i rehabiliteringsfasen, og Osingen er forberedt på noen kjedelige uker.

– Jeg har et håp om å være tilbake på skøyter i august. Da er jeg ferdig med restriksjonene på skadene, og kan begynne å trene mer normalt igjen, så det ser jeg veldig frem til.

Drømmer om OL

Selv om han er klar over at han ikke får knyttet på seg skøytene før tidligst i august, et halvt år før OL, er vinterlekene i Beijing fortsatt det store målet.

– Jeg må legge opp sesongen helt annerledes enn det jeg hadde tenkt. Jeg har fortsatt OL som en drøm og et mål. Jeg holder fast ved det målet og skal gjøre alt jeg kan for å komme dit.

Under OL i 2018 tok Lunde Pedersen bronse på 5000-meteren og gull på lagtempoen.

Opptrening: Lunde Pedersen tror han kan rekke OL om åtte måneder. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Jeg er vokst opp med at OL er det største. Det er noe jeg har sett frem til i lang, lang tid. Det blir en tøff vei frem dit nå, og jeg har mistet mye grunntrening. Sånn sett har jeg ikke gjort det lett for meg selv, sier Lunde Pedersen, som likevel fortsatt har troen.

– Det er en stund til OL, så jeg skal gi det et godt forsøk. Jeg vil ikke avskrive noe før jeg må, alt er mulig tenker jeg, avrunder en optimistisk Lunde Pedersen.