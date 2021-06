Svenske medier: Flertall for å felle regjeringen i Sverige

Et mistillitsforslag vil få flertall, og Riksdagen er nå klare til å kaste den svenske regjeringen, melder svenske medier.

Sverigedemokratene har levert et mistillitsforslag mot statsminister Stefan Löfven.

Nå melder flere svenske medier at de får støtte fra Vänsterpartiet, Kristdemokraterna og Moderaterna. Det sikrer flertall i den svenske riksdagen.

Moderaterna var det siste partiet til å stelle seg bak forslaget.

Selve avstemmingen finner sted neste uke.

AVGJØRENDE: Nooshi Dadgostar og Vänsterpartiet stemmer for å felle regjeringen i Sverige. Foto: Claudio Bresciani/tt

Bakgrunnen for Vänsterpartiets misnøye er regjeringens forslag om fri fastsettelse av utleiepriser på boliger. Tirsdag stilte partiet regjeringen et ultimatum: Dropp forslaget, eller innled forhandlinger med leieboerforeningen for å sikre forbedringer.

– Regjeringen har så langt, når fristen er ute, ikke oppfylt våre krav, sier partileder Nooshi Dadgostar. Hun sa at mistillitsforslaget skal legges fram i tide til å bli behandlet før Riksdagen tar sommerferie.

Rikskringkasteren skriver videre at det nå kan bli nyvalg til høsten.

Kristdemokratenes partileder Ebba Busch sier på et pressetreff til Aftonbladet at de har vært imot regjeringen hele veien.

–Vi var imot regjeringen Löfven da den tiltrådte, og vi er imot den nå. Vi kommer til å stemme for å felle regjeringe, sier Busch.

Saken oppdateres