WHO beskyldes for sexisme – mener fruktbare kvinner ikke bør drikke alkohol

Verdens helseorganisasjons (WHO) globale handlingsplan for å redusere alkoholmisbruk blir beskyldt for å være diskriminerende, fordi de ber land om å motvirke at fruktbare kvinner drikker alkohol.

Verdens helseorganisasjon la nylig frem et utkast for handlingsplanen som skal redusere tilfellene av alkoholmisbruk i organisasjonens medlemsland.

Handlingsplanen har imidlertid blitt beskyldt for å være sexistisk, fordi WHO foreslår at medlemslandene «vier oppmerksomhet til å motvirke» at visse grupper, deriblant fruktbare kvinner, drikker alkohol, skriver The Telegraph.

– Man bør motvirke alkoholkonsumering blant barn, unge voksne, gravide og kvinner som er i fruktbar alder, står det i planen ifølge Daily Mail.

Direktør Matt Lambert i det britiske alkoholopplysningskontoret Portman Group sier at det er «galt og uansvarlig» å sammenligne helserisikoen for gravide og unge barn med risikoen for ordinære kvinner.

– Vi blir veldig bekymret av at WHO ber medlemslandene om å forhindre at fruktbare kvinner drikker alkohol. I tillegg til å være paternalistisk og sexistisk, så fratar dette kvinnene frihet. Det er heller ikke basert på vitenskap, sier han til The Telegraph.

– Klassisk WHO-idioti

Livsstilsøkonom Christopher Snowdon ved den konservative tenketanken IEA (Institute of Economic Affairs) er også kritisk til planen.

– Dette er klassisk WHO-idioti. Tanken om at det er farlig for fruktbare kvinner å drikke alkohol er ikke-vitenskapelig og absurd. Men viktigst av alt, så har ikke WHO noe med det å gjøre, sier han.

– Nei til alkohol-uke

Ifølge handlingsplanen så er konsumering av sprit forbundet med økt sjanse for sykdom, dårlig mental helse, vold, tapt produktivitet og «anstrengte personlige forhold».

Store deler av rapporten handlet imidlertid om hvilke konsekvenser alkoholkonsum kan få under et svangerskap. Daily Mail skriver at WHO har et ønske om å skape oppmerksomhet rundt dette gjennom en internasjonal «Nei til alkohol-uke».

Direktør i kampanjegruppen Alcohol Change, Richard Piper, sier til The Telegraph at det er viktig at man er oppmerksom på risikoen knyttet til å drikke alkohol, men at dette bør veies opp mot ens rett til å ta informerte valg om hva man gjør med kroppen sin.

The Telegraph skriver videre at WHO foreløpig ikke har kommentert saken.