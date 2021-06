Å lage en stor SUV er nok noe av det smarteste Volvo noen gang har gjort. Timingen var perfekt og XC90 ble en umiddelbar suksess, etter lanseringen i 2002.

Egentlig er det litt rart at det tok Volvo så mye som seks år før den fikk en lillebror. Da i XC60, som dukket opp i 2008.

Da var storhetstiden for de største SUV-ene over og ordet «downsizing» hadde gjort seg gjeldende. Altså mindre, lettere og mer miljøvennlige SUV-er.

Igjen ble det et suksess-kapittel i Volvo-boka. XC60 var over mange år bestselgermodellen. Den var rett og slett en svært viktig bil for Volvo.

XC60 fikk umiddelbart mye skryt for både utvendig design og høy interiørkvalitet. Kjøremessig er den preget av fokus på komfort framfor det sportslige. Plassen er god og XC60 fikk, ikke overraskende, svært gode resultater i kollisjonstester. Volvo selv mente at dette var den tryggeste bilen som noensinne var produsert, men ble nektet å bruke påstanden i markedsføringen av bilen.

Volvo XC60 får du for under 100.000 kroner. Men er den et smart kjøp?

Du får den til under 100.000 kroner

På motorsiden lot det seg imidlertid ikke skjule at Volvo hadde havnet litt i bakleksa. Dieselen på 2,4 liter var den klart mest vanlige motoriseringen i starten, i forhold til de beste konkurrentene var den både litt dorsk og litt tørst. Det ble heller ikke bedre av at automatgirkassa ikke var av de aller mest responsive.

Bilen ble oppgradert underveis, med blant annet en litt mer sporty R-Design variant. Den fikk nye og mer drivstoffgjerrige motorer og en tiltrengt facelift som 2014-modell.

XC60 fikk et langt liv og ble produsert fram til 2017 da en helt ny generasjon tok over stafettpinnen. I denne artikkelen holder vi oss til første generasjon.

På bruktmarkedet kan du nå får XC60 til under 100.000 kroner. Vi snakker da om de tidligste årsmodellene og med en kilometerstand på 250.000-300.000.

For rundt 300.000 får du en pen og velholdt 2015-modell med mye utstyr, nyere motorer og facelift som har gått rundt 150.000 kilometer.

Spørsmålet blir som alltid – er det et smart kjøp?

For å finne ut av det, gjør vi som vi pleier. Vi går rett til kilden og hører hva de som faktisk eier og bruker slike biler mener om dem. For i vår «Eierne mener-sjeksjon» har mer enn 70 XC60-eiere lagt inn sine erfaringer med denne bilen, fordelt i ulike kategorier.

Dette er noe av hva de sier:

Mandagsbil, men skal ha samme igjen ...

Faksimile fra Brooms «Eierne mener»

– Det er en stor og tung bil med middels stor motor. Så da bruker den litt drivstoff. Det sier eieren av denne 2013-modellen med D4-motor.

Han legger også til det har vært en mandagsbil med del feil, men med god garanti og god forhandler er vedkommende ikke redd for å kjøpe XC60 neste gang heller.

Han legger til at er man 190 centimeter høy, så kan det bli litt trangt med barnesete bak. Det samme her flere andre også påpekt.

Men alt i alt har vi en svært fornøyd XC60-eier her. Tross noen problemer gir han bilen sin 8,6 poeng av 10 mulige.

Sikkerheten fristet

Faksimile fra Brooms «Eierne mener»

– God å kjøre, sitter høyt med god oversikt. Med sportsseter har du god støtte ved aktiv kjøring. Ingen problemer når vi har hatt flere dagsetapper på 80-100 mil. Det sier eieren av 2016-modell med D4-motor.

Også denne eieren påpeker at plassen i baksetet kunne vært noe bedre. Det trekkes også litt for høy innkjøpspris, og for høye servicekostnader, men det påpekes at annenhåndsverdien er god.

Eieren er også fornøyd med at bilen virker solid og godt sammenskrudd og at det er lite støy om bord.

Her ender det med 7,4 poeng av de 10 mulige.

Ikke så dyr i drift

Faksimile fra Brooms «Eierne mener»

Denne eieren har en fullutstyrt Polestar-variant, fra 2017 med 190 hestekrefter.

Her gis det full score både på kjøreglede og kvalitet/driftssikkerhet og plass om bord. Det legges også til at plassen er fin for en liten familie.

Det trekkes bittelitt for økonomi og kostnader, samt litt for drivstofforbruket.

Men alt i alt er dette nok en god anmeldelse for Volvo-SUV-en og ender med 9,4 poeng av 10 oppnåelige.

Volvo nummer tre

Faksimile fra Brooms «Eierne mener»

Volvo er trolig blant de bilmerkene som har mest lojale eiere. Denne eieren er på sin tredje nå, med en XC60 fra 2013.

En bil han beskriver som en drøm å kjøre og også automatgirkassa får ros, for gode og sømløse skift.

– Kvaliteten er som Volvo lover, sier han og gir bilen 10 poeng i både kjøreglede og kvalitet / driftssikkerhet.

Etter 70.000 kilometer røyk den elektriske åpne- og lukkemekanismen til bakluka. Noe som ble en relativt dyr affære.

Ellers fortelles det at bilen fungerer fint som familiebil til fire personer. Denne bilen brukes også til å trekke campingvogn, da er forbruket på 1,2 liter på mila. På vanlig langkjøring er det halvparten.

Total ender poengsummen på 8,8 av 10 mulige her:

Oppsummering

Det ser ut som om det ikke finnes noen misfornøyde XC60-eiere. De som eier disse bilene er uten unntak fornøyde med bilene sine, rent teknisk sett. Noe småplukk har det riktignok vært på noen av bilene, men ingen har opplevd stor problemer eller mye påkost. Det er nesten oppsiktsvekkende. Det virker som eierne er som bilen. Folkelige, saklige og nøkterne.

Litt trangt baksete, litt høye servicepriser og litt høyt forbruk er det det oftest settes fingeren på. Ellers framheves komfort, framkommelighet og ikke mist sikkerhet som pluss-faktorer.

Vi har gjort en kjapp sammenligning mot de mest relevante konkurrentene, som vi mener er BMW X3, andre generasjon (2011-2017) og Mercedes GLK (2009-2016) for å se hvordan Volvo XC60 står seg mot disse.

Fasiten er som følger: Bakerst av disse havner BMW X3, med 8,3 poeng av 10 oppnåelige. Så følger Volvo XC60 rett foran med 8,4 poeng, mens Mercedes GLK stikker av med seieren i denne sammenlikningen, da den oppnår 8,7 poeng.

