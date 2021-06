PST: Trusselen fra ekstrem islamisme er ikke lenger skjerpet

PST vurderer det fremdeles som mulig at ekstreme islamister så vel som høyreekstreme, vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge i løpet av de nærmeste 18 månedene.

Trusselen er imidlertid noe endret sammenlignet med den skjerpede situasjonen vi har vært i siden sist høst.

Krenkelser av islam

– Dette skyldes både at det er mindre fokus på krenkelser av islam i Europa og at islamkritikere i Norge opptrer mindre provoserende enn de en stund hadde intensjon om. I tillegg er det for tiden lite aktivitet i ekstreme islamistiske miljøer i Norge, skriver PST.

Fortsatt vurderer PST det dithen at handlinger som opplevelse som krenkelser av Islam vil være en sentral drivkraft i trusselbildet her i landet.

– Dette betyr at dagens situasjon kan endres raskt. I tillegg ser vi at spørsmål knyttet til vestlig innblanding i muslimske land fremdeles gir grobunn for radikalisering i Norge, opplyser politiets sikkerhetstjeneste.

Folkerikt sivilt mål

Et eventuelt ekstremt islamistisk terrorangrep i Norge vil mest sannsynlig ramme et folkerikt sivilt mål med lavt sikringsnivå eller et symbolmål.

– De mest aktuelle symbolmålene omfatter islamkritikere og personer som assosieres med hån av islam, samt uniformert politi- og forsvarspersonell i det offentlige rom. Kirker, synagoger og relaterte forsamlingssteder er også aktuelle symbolmål.