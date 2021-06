Nye skeive serier som er verdt å se

Fra ungdommelig komme-ut-feelgood, til aids-epidemien på 80-tallet, til hvordan det er å være ung homofil i dag. Det finnes et vell av skeive serier på de ulike strømmetjenestene, her er tips til noen av de nyeste.

Det er flere skeive serier som nettopp har kommet med nye sesonger, men vi starter med en serie som kom tidligere i vår, nettopp fordi den er en av årets beste serier.

«It’s a Sin» (Drama, HBO Nordic)

«It’s a Sin» er en av årets aller beste serier. Vi skal til en vennegjeng i London på 80-tallet når HIV-epidemien treffer det unge, homofile miljøet hardt. Når vi møter dem er de helt på starten av livet og fulle av liv. Noen er fra London, noen er fra småsteder, og de er veldig ulike, men finner sammen og knytter et sterkt fellesskap.

IT'S A SIN: Ifølge anmelder Camilla Laache er «It’s a Sin» en av årets beste serier. Foto: HBO Nordic

Serien treffer midt i hjertet og klarer å være en trist feelgood-serie, om et tøft tema, men med masse håp. Det er et herlig tidsbilde fra 80-tallet og fine rollefigurer man blir skikkelig glad i. «It's a Sin» framkaller hulking og latter om hverandre, og er varm, morsom, skikkelig trist og veldig god.

«Pose» (Såpedrama, HBO Nordic)

«Pose» er nå ute med sin tredje og avsluttende sesong. Her skal vi til New York hovedsakelig på 80-tallet og det svarte drag-/transmiljøet som arrangerte ball der de fikk levd ut alle drømmer i ekstravagante kostymer og poseringer. Det er mye overflatisk glitter og stas, men beintøft i bunnen, med karakterer som er aller lengst ned på rangstigen. Samtidig er det masse kjærlighet blant rollefigurene og rørende hvordan nye familier dannes og tar vare på hverandre.

POSE: Serien er nå ute med sin tredje og siste sesong. Foto: Copyright 2021, FX Networks. All Rights Reserved.

Denne siste sesongen blir i overkant glatt og klisjéfull, med taler og kjærlighetserklæringer fram og tilbake. Men etter å ha fulgt de over så mange år og blitt glad i dem, så er det nesten innafor at det er såpass såpete. Det er også noe veldig befriende med en så positiv sistesesong, etter at rollefigurene har vært trykket ned i så lang tid.

«Genera+ion» (Ungdomsdrama, HBO Nordic)

Fra to serier med handling lagt primært til 80-tallet, skal vi nå til en ungdomsserie som er veldig i vår tid. I «Genera+ion» følger vi en gjeng ungdommer på high school, som forsøker å finne ut av hvem de er og er på stadig jakt etter kjærester av ulike kjønn. Homofile Chester står i front, med venninna Riley, og sjenerte Greta, som er forelsket i Riley. Vi treffer også Arianne, som er i opprør mot sine to fedre, mens tvillingene Nathan og Naomi har fullt drama når den ene er utro med den andres kjæreste.

GENERA+ION: Ungdomsdramaet «Genera+ion» kommer med del 2 av første sesong 17. juni. Foto: HBO Nordic

Det er altså forelskelser, forviklinger og vennskap i en skjønn regnbueforening. «Genera+ion» er en ganske så selvbevisst serie og oppleves innimellom ironisk, så i de første episodene blir det noe vanskelig å engasjere seg i rollefigurene som tipper litt over i karikaturen. Etter hvert tar imidlertid serien og karakterene tak i hjertet og det er både sårt, rørende og ikke minst morsomt å følge ungdommenes vei til å bli voksne. Del 2 av sesong 1 har premiere på HBO Nordic torsdag, 17. juni.

«Feel Good» (Dramakomedie, Netflix)

Nylig kom sesong 2 av «Feel Good» på Netflix, der vi følger den canadiske stand-uperen Mae i London, som prøver å holde seg rusfri samtidig som hun får et stormfylt forhold med George. I sesong 1 handlet det mye om avhengighet, med narkotika og/eller kjæresten. I sesong 2 får vi vite mer om Maes bakgrunn, og den dreier seg om hvordan Mae takler vanskelige ting som er gjort mot henne som ung, og hvordan hendelsene preger henne i dag.

FEEL GOOD: Dramakomedien er nå på Netflix med sin andre sesong. Foto: PHOTOGRAPHER: MATT SQUIRE

Dette er en serie med masse hjerte og varme, godt pakket inn i både litt tullete og innimellom treffsikker humor. Kjærligheten mellom Mae og George er ordentlig fint skildra, det samme er Maes traumer fra ungdommen. «Feel Good» klarer kunststykket å holde seg lett, underholdende og feelgood, selv om den tar for seg vanskelige temaer. Det er dessuten stas med et gjensyn med Lisa Kudrow, som Maes mor.

«I dag vil jeg gå tilbake alene» (Ungdomsdrama, kino)

Kinoklare «I dag vil jeg gå tilbake alene» var Brasils oscarbidrag i 2014, men har ikke vært på kino her i landet og blir satt opp i forbindelse med pride. Vi følger Leonardo på hans vei til å finne seg selv. Leonardo er blind, men sammen med bestevenninna Giovana takler han alt fra kjipe kommentarer fra klassekamerater til overbeskyttende foreldre. Når det starter en ny gutt i klassen rokker det imidlertid med både vennskapet deres og Leonardos verden, når han oppdager nye følelser.

I DAG VIL JEG GÅ TILBAKE ALENE: Den brasilianske ungdomsfilmen kan sees på kino. Foto: Europafilm

Det er en veldig søt «coming of age»-film, der den gryende forelskelsen mellom Leo og Gabriel oppleves gjenkjennelig og sjarmerende. Den kjører ikke på med unødvendig mye drama og overdrivelser, men forteller Leonardos reise på en troverdig, stille og medrivende måte.

«Hei verden!» (Dokumentar, TV 2 Play)

Dokumentar som følger fire ungdommer fra fire ulike steder de tre årene gjennom ungdomsskolen. Runa (12), Joachim (14), Dina (13) og Viktor (12) er ulike, men har til felles at de er skeive og ute av skapet.

HEI VERDEN: Dokumentaren om fire skeive ungdommer ligger på TV 2 Play. Foto: Nils Petter Lotherington/Fuglene AS

«Hei verden» er blitt en engasjerende og rørende dokumentarserie fra de tre årene som kanskje er de aller vanskeligste i livet, når man er i puberteten og på jakt etter å finne seg selv. Når man i tillegg er homofil og stort sett homofil alene, byr det på mange utfordringer. Her har regissør Kenneth Slotterøy Elvebakk funnet et bra utvalg med ungdommer, med fire ungdommer som har ulike drømmer og liv. Vi kommer tett på de fire, men kunne godt ha gått enda dypere. Likevel, de gir av seg selv og viser hvem de er, så det blir rørende, morsomt og medrivende. Dokumentaren er en feiring av kjærligheten og er med på å gi en forståelse av hva det vil si å være ung homofil og hvorfor vi feirer pride.