Usikker på munnbind-reglene? Dette må du vite

Bruk av munnbind i blant annet butikk, treningssentre og på bar, er ikke lenger påbudt i Oslo.

– I dag opphevet vi munnbindpåbudet på offentlige steder. Derfor kommer jeg hit i dag uten munnbind.

Slik åpnet åpnet byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, onsdagens pressekonferanse.

MUNNBINDLØS: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ankom onsdagens presskonferanse uten munnbind. Foto: Fredrik Hagen

Men enn så lenge ser det ut som at Johansen er i mindretall når det kommer til å kaste munnbindet.

Følger ikke bare loven

For selv om man ikke lenger må ha på munnbind på butikken, så har ikke munnbindene forsvunnet fra Oslo sin befolkning helt enda.

Sosiolog ved Sosialantropologisk institutt, Tom Bratrud, forteller at å ta på munnbind har blitt en naturalisert del av det vi gjør når vi skal på butikken.

VANE: – Å bruke munnbind har blitt en kulturell kjøreregel, sier sosiolog, Tom Bratrud Foto: Universitetet i Oslo

– Det har blitt en kulturell kjøreregel og det er noe som setter seg i kroppen vår. Det krever nesten mer av oss å avvenne det, enn å bare fortsette med det vi gjør.

Han tror det fremdeles vil ta en stund før befolkningen i Oslo dropper munnbindet.

– Det avhenger nok litt av hvor lenge det er smitte. Vi følger ikke bare endringen i lov og regelverk. Å bruke munnbind er noe som har satt seg i kroppen vår om hva som er riktig å gjøre.

Siste som forsvinner

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, mener det er lurt å fremdeles bruke munnbind i visse situasjoner.

Samtidig tror han smittenedgangen sørger for at munnbindet snart forsvinner.

– Den nasjonale anbefalingen for personer som bor i områder med høyt smittepress er fortsatt å bruke munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde en meters avstand. Men dem er det stadig færre av.

STADIG FÆRRE: Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, mener det blir stadig færre situasjoner hvor munnbindanbefalingen faller inn. Foto: Håkon Mosvold Larsen

I Oslo er det kun kollektivreiser hvor munnbindet fremdeles er påbudt.

Her får heller ikke fullvaksinerte mulighet til å fjerne munnbindet riktig enda.

– Foreløpig har vurderingen til FHI vært at det er nødvendig, siden også vaksinerte personer antas å kunne spre virus i noe grad. Men disse rådene revurderes fortløpende, sier Nakstad.

Medisinsk fagsjef i Oslo kommune, Bjørn Sletvold, forteller at munnbindkravet på kollektivtransport er blant de siste kommunale tiltakene som vil forsvinne i Oslo.

– Grunnen til at munnbindpåbudet opprettholdes på kollektiv er fordi at der sitter en trangere enn på butikken eller restauranter. Disse bransjene har gode smittevernregler som skal sørge for at en kan holde avstand.

Snudde på en uke

Anbefalingene rundt munnbind har snudd fort.

I et dokument TV 2 har fått innsyn i datert 7. juni, skrev FHI at de ikke anbefaler at det gjøres endringer i gjeldende anbefalinger om bruk av munnbind i Oslo.

I dokumentet blir ordet «ikke» understreket.

– Utbruddet knyttet til russefeiring bidro til usikkerhet om videre utvikling av smittesituasjonen i perioden rundt 7. juni. Det var ikke gitt at utbruddet ville kunne kontrolleres så raskt som det viste seg å være mulig, forteller Sletvold.

UTSATT: Smitteutbruddet knyttet til russefeiring sørget for at munnbindpåbudet ble utsatt, forteller medisinsk fagsjef i Oslo kommune, Bjørn Sletvold. Foto: Gorm Kallestad

Og bare en uke senere var tonen en annen.

14. juni skrev FHI i en vurdering av Oslo kommune at å lette anbefalingen om bruk av munnbind på offentlige steder, likevel kunne vurderes.

Og to dager senere var lettelsen et faktum.

– Selv om det fortsatt er noen smittetilfeller knyttet til russeutbruddet, var den faglige vurderingen at det kunne gjøres endringer. Selv om vi uken i forkant fikk motsatt beskjed.

Stadig endring

Avdelingsdirektør i FHI, Line Vold, forteller at endringer i smittesituasjonen gjør at det stadig kan komme andre råd enn det har blitt gjort tidligere.

– Generelt er det sånn at situasjonen utvikler seg og rådene endrer seg og har endret seg gjennom hele pandemien.

Vold tror ikke opphevingen av påbudet innebærer en spesielt stor risiko.

– Generelt reduseres risiko for utbrudd når smittetrykket går ned og vaksinasjonsgraden går opp.

ENDRER SEG: – Rådene endrer seg, og har endret seg gjennom hele pandemien, sier Line Vold, om hvorfor FHI snudde om munnbindrådene på en uke. Foto: Torstein Bøe

– Likevel er det fortsatt sånn for Oslo og andre kommuner i Norge at lettelse av tiltak vil kunne føre til mer kontakt mellom mennesker og dermed øker også sjansen for enkelte utbrudd.