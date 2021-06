Gjorde gigantbeslag i denne bilen – så lot de sjåføren fullføre oppdraget

«Operasjon midtsommer», som politiet har kalt den, begynte da en mørkegrå Hyundai ble stoppet ved Svinesund en julikveld i 2019.

Den tyske sjåføren, som i dag er 29 år gammel, fortalte at han skulle på en kort ferie i Norge, men tollerne ble mistenksomme.

Røntgenbilder kunne raskt fortelle dem at store mengder narkotika lå skjult i bilen. Den neste utfordringen var å åpne skjulestedet i bagasjerommet.

Møtte albansk mann

Omsider tilbød tyskeren selv å hjelpe tollerne.

Baksetet måtte vippes fremover, bremsepedalen holdes inne, motoren startes, og girspaken settes i revers. Først da ville skjulestedet åpne seg om man trykket på knappen som skrur på varmetrådene.

I bilen fant tollerne 26,8 kilo heroin og 957 gram kokain. Beslaget utgjorde 55 prosent av all heroin norsk politi beslagla i hele 2019.

GJEMMESTED: Politiet viste frem hulrommet i bilen da TV 2 kom på besøk i fjor. Foto: TV 2

Den tyske sjåføren har, i frykt for represalier fra det kriminelle miljøet, nektet å fortelle politiet hvem som hadde gitt ham narkotikaen.

Med tilbud om strafferabatt gikk han likevel med på å hjelpe politiet med å få avdekket mottakerleddet i Norge.

Politiet erstattet narkotikaen med et ufarlig substitutt og leverte tilbake tyskerens telefon, slik at han kunne fortsette med oppdraget sitt. I samråd med politiet svarte han på meldinger fra bakmennene i Tyskland, som fortalte han hvor han skulle kjøre.

Målet for turen var en garasje på Ellingsrud i Oslo. På vei dit fikk tyskeren beskjed om å plukke opp en albansk mann i 30-årene.

227.000 i kontanter

Albaneren har slitt økonomisk hele livet. Som 14-åring reiste han alene til Hellas, og siden har han forsørget seg selv gjennom arbeid på byggeplasser og lignende.

For to år siden kom han til Norge i håp om å skaffe seg et bedre liv. Han fikk verken oppholds- eller arbeidstillatelse og jobbet derfor svart som håndverker.

På våren i 2019 traff han en annen albaner i Oslo sentrum. Mannen hadde gitt ham en Nokia-telefon med muligheter for kryptert kommunikasjon og sagt at han ville komme til å ta kontakt.

På et tidspunkt fikk den tiltalte mannen en melding der det stod at noen ville komme til ham med penger han skulle oppbevare. Han møtte opp på et avtalt sted, der mannen som hadde gitt ham telefonen, ga ham en seddelbunke.

Tiltalte fikk 227.000 kroner og beskjed om at 200.000 skulle betales til en person som skulle komme med noe han måtte oppbevare. Resten var betaling for oppdraget.

Flere dager senere, i slutten av juli, fikk han melding om at kuréren, den tyske 29-åringen, ville komme med det han skulle oppbevare. Tiltalte hadde ordnet en garasjeplass og sikret at utleieren han bodde hos, ikke var hjemme.

Da det falske stoffet var overlevert, slo politiet til.

Lang straff for tyskeren

I mars i år ble saken behandlet i Oslo tingrett.

Tyskeren forklarte dommerne at han mottok stoffet i Rotterdam og samtidig fikk beskjed om at det var 15 kilo hasj. Han hadde ingen anelse om at det var snakk om heroin eller kokain, forklarte han.

Også albaneren forklarte at han trodde det var snakk om hasj.

Stridens kjerne i retten har derfor vært hvorvidt de to innså muligheten for at det kunne være heroin og ikke hasj de bidro til å smugle inn i Norge. Straffen for innførsel av 26 kilo heroin er betydelig strengere enn for innførsel av 27 kilo hasj.

Den tyske sjåførens forsvarer har blant annet vist til at han – lenge før han ble konfrontert med heroin-beslaget – gjorde googlesøk på «hasjsmugling» og «straff» for å finne ut hva slags fengselsstraff han kunne vente seg i Norge.

Dessuten luktet og kjente han på pakkene da han mottok dem i Rotterdam. Ifølge tyskeren hadde han fått beskjed om at det var 15 kilo hasj han skulle smugle.

GRENSA: Det var på grensa ved Svinesund at den tyske mannen ble stoppet i juli 2019. Foto: Simen Askjer / TV 2

Retten har likevel domfelt tyskeren for grovt uaktsom innførsel av heroin. De mener han burde ha undersøkt stoffet nærmere, blant annet fordi det veide dobbelt så mye som han angivelig hadde fått beskjed om.

Mannen er derfor dømt til fem års fengsel, slik påtalemyndigheten ba om. Han har da fått et fradrag på to år og fira måneder fordi han samarbeidet med politiet.

Albansk seier i retten

For den albanske mannen ba statsadvokaten om 15 års fengsel. De mener han har innsett muligheten blant annet fordi pengebeløpet var så høyt, og fordi hele opplegget, særlig den krypterte kommunikasjonen, var proft organisert.

Retten, på sin side, mener at påtalemyndighetens resonnement virker sannsynlig, men at det likevel ikke kan bevises.

FORSVARER: Advokat Fisnik Baki (t.v.), her sammen med kollega Øyvind Bratlien, er godt fornøyd med dommen fra Oslo tingrett. Foto: Terje Bendiksby / NTB

«Ved denne vurderingen har det også betydning at N.N. (tiltalte) er tidligere ustraffet og arbeidet som maler i Norge, og at han – så langt vi vet – helt tilfeldig ble involvert på mottakersiden for dette ene narkotikapartiet», skriver retten.

Dermed har retten kommet til at albaneren skal sone tre år og syv måneder i fengsel.

– Vi noterer oss at retten har kommet til et annet resultat. Vi vil nå gjennomgå den nøye og vurdere om dommen skal godtas eller ankes, sier statsadvokat Kari Buvik til TV 2.

Mannens forsvarer, advokat Fisnik Baki, skriver i en melding at «dommen er grundig og riktig – en rettsstat verdig».

Begge mennene er domfelt for å ha opptrådt som del av en organisert gruppe – den såkalte mafiaparagrafen. Albaneren er også dømt for grov hvitvasking fordi han oppbevarte 227.000 kroner som han forstod måtte stamme fra kriminalitet.

I frykt for at det skal ramme familien hans, har ikke albaneren fortalt politiet hvem han mottok penger og en kryptert telefon fra.

Beslaget i Norge har likevel gjort at tysk politiet har lyktes med å pågripe og straffeforfølge flere personer i Tyskland.