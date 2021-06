Pasienter flyr inn fra hele landet for å få vaksine: - Får inntrykk av at jeg er den eneste i landet

Nesten ingen leger er villige til å sette Janssen-vaksinen. Nå reiser folk fra hele landet for å få en dose hos Reiseklinikken i Oslo.

– Jeg har måtte stenge telefonen, det kneler fullstendig. I stedet må jeg be folk ta kontakt på e-post. Jeg svarer så mange som mulig, men nå har jeg flere hundre uleste e-poster, sier leder i Reiseklinikken Gunner Hasle til TV 2.

Han har hatt travle dager siden regjeringen tirsdag åpnet for at den omstridte Janssen-vaksinen kan settes i Norge på pasienter som ønsker det selv, og som oppfyller en rekke kriterier satt av helsemyndighetene.

Vaksinen er en såkalt virusvektorvaksine, og i likhet med vaksinen fra AstraZeneca er det forbundet en liten risiko for et alvorlig sykdomsforløp med blodpropp og lavt antall blodplater for de som får den.

Likevel forteller Hasle at det ikke er mangel på pasienter som ønsker å bli vaksinert.

– De som får ja er så takknemlige når de kommer. Noen gråter av glede. Jeg avviser også mange, og de blir selvsagt veldig lei seg, sier han.

Folk kommer med fly

Så langt denne uken har Hasle sagt ja til 53 pasienter som har ringt, og gitt vaksine-avslag til 110.

Og han har pasienter fra hele landet.

Legen forteller at han har blitt oppringt av personer ifra kommuner som Bergen, Stavanger, Kristiansand, og Bodø. Alle som ringer tror de oppfyller kravene til å kunne få Janssen-vaksinen, men har ikke funnet en lege i nærheten som er villig til å sette den.

– Nå har jeg inntrykket av at jeg er den eneste i landet som setter vaksinen, sier Hasle.

Han er sterkt kritisk til Legeforeningen, som tidlig rykket ut og anbefalte sine medlemmer til ikke å sette vaksinen.

Hasle mener mangelen på leger som kan vaksinere med Janssen setter ham og pasientene i en vanskelig situasjon.

–Når legeforeningen sier at leger ikke skal sette vaksinen så blir det urimelig. Det finnes folk som ikke får gjort jobben sin fordi de ikke er vaksinert, og det til tross for at det finnes en løsning. Man begrunner det med at pasienten kan være én av 100.000 som opplever en bivirkning, sier Hasle, og viser til anslagene for hvor mange som kan oppleve den uheldige bivirkningen med blodpropp og lavt antall blodplater.

Om man skal kunne få en Janssen-vaksine av legen gjelder strenge kriterier. Hasle mener risikoen for at de som får vaksinen av ham skal få bivirkninger, er så lav at gevinsten med å bli vaksinert i flere tilfeller er større.

Dette er kriteriene Helsedirektoratet mener vaksinen kan være aktuell i disse situasjonene: Nødvendige reiser til land med høy smitte eller områder der legen vurderer at nytte overstiger risiko ved Janssen-vaksinen.

Personer som har en så krevende livssituasjon knyttet til det å være uvaksinert at den tiden som gjenstår fram til annen vaksine tilbys, truer liv og helse

Når et nært familiemedlem har alvorlig kreftsykdom, eller der et nært familiemedlem mottar annen immunsupprimerende behandling og legen vurderer at nytten av vaksinen overstiger risiko med Janssen-vaksinen.

Når legen vurderer at det foreligger alvorlig psykisk lidelse, fare for liv eller vesentlig svekkelse av livskvalitet som følge av langvarig isolasjon og tung tiltaksbyrde.

I tillegg kan det ut ifra en konkret medisinsk faglig vurdering være tilfeller hvor legen ut fra en helhetlig vurdering og ut fra kjennskap til personens livssituasjon, vurderer at fordelene for den enkelte overstiger risikoen. Dette må ta utgangspunkt i den enkeltes livssituasjon. Kilde: Regjeringen

Den nærmeste tiden vil han være travel med å sette flere vaksiner på nye pasienter.

– Heldigvis er det lite reise nå, så det står ikke i veien for min øvrige virksomhet, sier han.

OMSTRIDT: Janssen-vaksinen fra legemiddelselskapet Johnson&Johnson er ikke en del av det norske vaksinasjonsprogrammet. Likevel kan man få den ved en særskilt vurdering. Foto: Dirk Waem

Ingen kommuner har oversikt

Ifølge FHIs hjemmesider er det nå registrert 219 Janssen-doser i vaksineregisteret SYSVAK. Dette er ikke et tall på antall stikk i Norge, men hvor mange vaksinasjoner som er registrert.

Dosene kan være satt i andre land og etterregistrert i Norge, og FHI opplyser at det kan være feilregistreringer i systemet.

TV 2 har vært i kontakt med kommuneoverlege-kontorene i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø. Ingen har en oversikt over leger i kommunen som er villige til å sette Janssen-vaksinen.

Oslo, Bergen og Stavanger anbefaler å ikke ta vaksinen, fordi de mener risikoen er større enn gevinsten, i tråd med rådene fra Legeforeningen.

I Trondheim tok legene i kommunen et samlet standpunkt om at de ikke ville være med på å sette Janssen-vaksinen, og kommunen opplyser at de ikke kjenner til om det finnes leger som vil sette den.

Smittevernoverlegen i Tromsø sier til TV 2 at de ikke har gitt noen form for råd til sine leger, men at de gjerne skulle ønske det fantes leger i kommunen som tilbød å sette vaksinen.

– Jeg synes det er synd at det ikke er noen som tilbyr den i Tromsø. Vi har fått et par spørsmål på e-post (om vaksinen, journ.anm.), men var tidlig ute med informasjon, så det er vanskelig å vurdere behovet i Tromsø, sier smittevernoverlege Trond Brattland.

Fra før er det kjent at de store private legeselskapene Dr. Dropin, Aleris, og Volvat ikke vil være med på å sette Janssen-vaksinen.

– Gjelder få personer

Legeforeningen var tidlig ute med å fraråde sine medlemmer å sette Janssen-vaksinen, fordi de mener det er etisk og juridisk problematisk å gi leger ansvaret for å sette en vaksine myndighetene ikke anbefaler.

President i foreningen, Marit Hermansen, sier hun synes det er helt naturlig at det er få i Norge som vi sette vaksinen.

STÅR PÅ SITT: President i Legeforeningen, Marit Hermansen, mener det er riktig for leger å avstå fra å sette den omstridte vaksinen.

– Jeg tenker det er i tråd med det vi har gått ut med, og at medlemmene våre gjør de samme vurderingene som oss. I smittesituasjonen vi har i dag, med så lav smitte, så er risikoen så lav at gevinsten ved å ta vaksinen ikke er stor nok.

– Men når du hører at en klinikk rennes ned av forespørsler fra pasienter som mener de oppfyller kriteriene, tenker du da at det var riktig av dere å være så tydelige i å fraråde deres medlemmer å sette den?

– Dette skal brukes i veldig såpass få tilfeller. Hvis det er stor pågang for å få den enkelte steder, så er jeg redd bekymret for at det kommer fra mennesker som ikke vil oppfylle kriteriene.

– Hva med personer som må gjøre en jobb for eksempel med mennesker som er utsatt for smitte, for eksempel i utlandet, og som ikke får vaksine gjennom det ordinære programmet?

–Sånn jeg har forstått myndighetenes intensjon, så er det få personer det gjelder, og de få det gjelder Enkelte av disse vil også kunne få denne vaksinen innenfor det ordinære vaksinasjonsprogrammet etter særlig vurdering, sier Hermansen.

– Redder flere liv

Reiseklinikkens Gunnar Hasle mener at pågangen han opplever neppe kan forklares med pasienter som ikke fyller kriteriene i for stor grad tar kontakt.

– De jeg sier ja til, mener jeg naturligvis at fyller kriteriene. Man kan diskutere de som har en jobb som gjør det nødvendig med utenlandsreise. Har du et oppdrag i Tyskland en dag og Norge dagen etter, så har du jo ikke tid til karantene. Men da havner vurderingen på det litt ulne kriteriet om en samlet vurdering, sier han.

– Men hva gjør du om noen du vaksinerer blir alvorlig syke?

– Hvis man vaksinerer 100.000 så vil noen statistisk bli alvorlig syke. Men man vil også redde flere liv. Dette er personer som drar på nødvendige reiser til India og Brasil. Hvis vi tenker militærstrategisk på det, så vil vi redde flere liv om de blir vaksinert, sier legen.