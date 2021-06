Kevin Hart åpner opp: Slik fortalte han om utroskapsskandalen til barna

41-åringen har vært involvert i flere skandaler, og visste at barna ville finne ut av dette på et tidspunkt. Derfor har han satt seg ned og snakket med dem om feilskjærene sine.

Komikere og skuespiller Kevin Hart har snakket med magasinet Romper. Der forklarer han hvordan han snakker med barna sine om noen av skandalene han har vært involvert i - inkludert den høyprofilerte utroskapsskandalen i 2017.

Skandaler

Hart var utro mot sin svært gravide kone under en tur til Las Vegas i 2017. Videoer av utroskapen dukket opp, og Hart tok til Instagram-kontoen sin for å be om unnskyldning for hendelsen offentlig.

Dette er bare én av skandalene han har måttet snakke med barna om, ifølge magasinet.

Han har også fortalt dem om homofobe Twitter-meldinger som gjorde at han mistet jobben som Oscar-programleder i 2019, og at han ble dømt til tre års betinget fengsel i 2013, etter at han kjørte bil i ruspåvirket tilstand.

– Du må snakke med barna dine om disse tingene, fordi det kommer til å komme frem.

FILM OM FARSKAP: Hart har vært med i Netflix-filmen Fatherhood. Foto: Philippe Bosse/Netflix/AP

Firebarnsfar

Når man snakker om slike hendelser med barna sine, er det ifølge skuespilleren ting du må huske på.

– Man må forstå de forskjellige personlighetene deres og håndtere dem riktig, sier han, og forklarer at noen av barna reagerer mindre på fortiden hans enn andre.

Hart er far til fire barn. To av disse, 16 år gamle Heaven og 13 år gamle Hendrix, er fra hans tidligere ekteskap med Torrei Hart. Han har også barna Kenzo (3) og Kaori (8 mnd.) med sin nåværende kone Eniko Parrish.

– Barna mine forstår hvem faren deres er. Og dessverre er det både en gave og en forbannelse som følger med det. Gaven er livet du er i stand til å leve, og forbannelsen er søkelyset som hele tiden er på deg.