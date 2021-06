Vender tilbake til Parma: – Sommerens mest romantiske overgang

Gianluigi Buffon vender tilbake til Parma, hvor han slo gjennom som 17-åring i 1995.

«Han er tilbake hvor han hører til. Han er kommet hjem» skriver Parma på sin Twitter-konto.

– Dette er sommerens mest romantiske overgang. Jeg tror veldig mange har håpet at dette skulle skje, sier TV 2s kommentator Mina Finstad Berg.Keeperen debuterte i Serie A for Parma som 17-åring i 1995. Nå er han tilbake der det hele startet, og han skal neste sesong spille for klubben som rykket ned fra Serie A denne sesongen.

– Fotballromantikeren i meg elsker at han går til Parma. Den moderne fotballen er så kynisk og økonomisk motivert. Det var snakk om at han skulle gå til langt større klubber, og hadde garantert mer lukrative tilbud. Da synes jeg det er utrolig kult at han velger å gå tilbake til stedet hvor det hele begynte, sier Berg.

Hun mener Buffon, til tross for sin alder fortsatt er en meget god keeper.

– Han er 43 år gammel, men er en evighetsmaskin av de sjeldne.

Parma endte sist i Serie A forrige sesong, og rykket ned til nivået under.

– Nå skal han hjelpe barndomsklubben i Serie B. Å få en slik kapasitet inn i garderoben vil bety enormt mye for hele klubben, sier hun om Buffon som har vært i Juventus i en årrekke.

SLO GJENNOM: Gianluigi Buffonfikk sitt gjennombrudd som ung keeper i Parma. Foto: / BILDBYRÅN

– Veldig mange forbinder ham med Juventus, men han var et fenomen i Parma da han slo igjennom der, og debuterte i svært ung alder. Der var han en del av et helt fantastisk Parma-lag, sier Finstad Berg

Buffon voktet Italias bur fra 1997 til 2018, og er mannen med flest landskamper for «Gli Azzurri». Hans 176 kamper for Italia plasserer ham på en syvendeplass over spillerne med flest landskamper gjennom tidene.

Den legendariske keeperen har vunnet Serie A ti ganger, den italienske cupen seks ganger, og i VM i Tyskland i 2006 voktet han buret da Italia gikk hele veien og vant.

