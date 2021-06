Politiet vil be HV om hjelp til å kontrollere kaoset på svenskegrensen

Det er timelanger køer på grensepasseringen ved Svinesund. Nå ser politiet seg nødt til å be Heimevernet om hjelp.

Siden regjeringen åpnet for reiser til Sverige uten karantene for fullvaksinerte har det vært timelange køer for å komme inn i Norge.

Køene på grensen har utfordret kapasiteten hos Øst politidistrikt. Oppdraget på grensen består blant annet i å sjekke elektroniske reiseregistreringsskjemaer.

Øst politisdistrikt bekrefter overfor TV 2 at de snart vil be Forsvaret om hjelp.

– Vi kommer til å sende en anmodning til forsvaret om bistand fra Heimevernet til å ivareta deler av pols grenseoppdraget. Anmodninger er ikke sendt, så detaljene må vi komme tilbake, sier stabssjef i Øst politidistrikt Jan Eivind Myklatun til TV 2.

TV 2 er kjent med at Heimevernet-soldater har mottatt en tekstmelding der de blir spurt om de kan være aktuelle til å gjennomføre et oppdrag på grensen. I meldingen kommer det frem at oppdraget vil bestå i bistå politiet med å gjennomføre id-kontroll.

Heimevernet har altså ikke mottatt anmodningen per nå, men kommunikasjonssjef Per Gunnar Grosberghaugen sier de er kjent med at anmodningen kan komme. Soldater fra Heimevernet bistår allerede politiet langs resten av svenskegrensen, i Innlandet, Trøndelag, Nordland, og Troms og Finnmarl.

Øst politidistrikt sender anmodningen til Forsvarets operative hovedkvarter, som deretter vil videreformidle ønske om bistand til Heimevernet.

Tirsdag kom nyheten om at Øst politidistrikt satt ned krisestab for å håndtere trykket på svenskegrensen.

Kaoset på grensen gjorde at justisminister Monica Mæland (H) dro på besøk tirsdag.

Både justisministeren og politiet håper å få plass en løsning som tar brodden av de verste kødannelsene for transportører og dagpendlere som passerer grenseovergangen.

Fritidsreisene må derimot belage seg på lange en køer en stund til, da de ikke vil bli prioritert.

Torsdag morgen ble det kjent at den gamle Svinesund-broa ble åpnet for grensependlere, i et forsøk på å øke kapasiteten.