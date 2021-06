Slet selv med mat – nå vil hun inspirere andre

Trender knyttet til mat og kropp sprer seg fort på TikTok, og mange av dem kan potensielt påvirke barn og unge negativt, noe Ellen ønsker å være en motvekt til.

– Jeg er opptatt av at det jeg lager skal være godt, det skal være enkelt og digg. For meg så er det viktigste å spre matglede og få folk inn på kjøkkenet, forteller Ellen Irene Aabol til God morgen Norge.

MATINFLUENSER: Ellen når 290 000 unike nordmenn hver dag på alle sine plattformer. Foto: Kenneth EM Henjum

Ellen slet selv med mat og telte kalorier, da hun var yngre. Nå vil hun være med på å spre matglede og få folk i alle aldre inn på kjøkkenet – hvor de kan lære å lage enkel og god mat.

Dette gjør hun ved å gå direkte på Snapchat fem dager i uken, hvor hun viser seerne sine hvordan de skal tilberede dagens oppskrift. Dette gjør det enklere for dem å tørre å starte på kjøkkenet, mener Ellen, som har fått meldinger fra folk i 40-og 50-årene som takker henne for at de endelig tør å prøve seg på kjøkkenet.

DIREKTESENDT MATLAGING: Seerne til Ellen følger med steg for steg, når det går bra og når ting går galt. Foto: Skjermdump, Snapchat

Drømte om å bli kjendis

Å få oppmerksomhet og vise seg selv frem er noe Ellen alltid har hatt lyst til, og allerede som 13-åring var hun å se på NRK Super og Barnas restaurant. Senere fikk hun være med på Melodi Grand Prix Jr. Alt har bidratt til at Ellen i dag kan ha den jobben hun har.

– Jeg er veldig takknemlig for å ha fått dette springbrettet, jeg liker godt oppmerksomhet! sier Ellen lattermild, og legger til:

– Men også å få stemmen min hørt, og å skape ting og være kreativ, og dele det med andre.

MATFOTO: Lys, vinkel og riktig dandering må på plass for å ta fine bilder av maten. Foto: Philip Holman

Nå har hun mellom 40 og 50 000 som følger med på matlagingen hennes på Snapchat hver dag, og fem millioner visninger i måneden på plattformen alene. Ellen er derfor på god vei til å bli ganske kjent, og kan drive med det hun liker aller best: lage god mat for et publikum.

– Jobben min er hobbyen min, jeg elsker det! Jeg er så takknemlig for at jeg har muligheten til å gjøre dette, sier Ellen.

Føler på et ansvar

Ellen er klar over påvirkningskraften hun kan ha på sine unge følgere, og sier hun tenker mye på det i innholdet hun legger ut.

– Jeg vet at jeg har mange som følger med, og jeg vet at det jeg sier kan påvirke dem, både positivt og negativt. Så jeg prøver å være forsiktig med hva jeg sier, hva jeg står for og hva jeg gjør, sier hun.

Innholdet hun deler i sosiale medier, og spesielt på TikTok, er ikke bare relatert til mat, hun deler også tips om kjærlighetssorg, forhold man bør unngå og råd om livet generelt.

– Jeg prøver å ta en storesøsterrolle overfor dem, forteller Ellen.

Telte selv kalorier

En trend som har vært mye omdiskutert handler om å legge ut alt du spiser i løpet av en dag, og ofte skal det være under en viss mengde kalorier.

– Jeg prøver å unngå å delta i disse trendene selv, men kan ærlig innrømme at jeg har gått på en smell før, forteller hun.

Før hun ble bevisst på hvor farlig det kunne være, deltok også Ellen i trenden «What I eat in a day», eller «hva jeg spiser på en dag» på norsk.

– Jeg strevde selv med dette med mat da jeg var yngre. Veldig mye, forklarer hun.

– Jeg var også opphengt i dette «jeg må spise under 1200 kalorier» og la ut videoer hvor jeg gjorde det.

Det kan fort bli skummelt å henge seg for mye opp i kalorier, mener Ellen og forteller at hun fortsatt vet hvor mange kalorier det er i en agurk.

– Det er skummelt at man fremmer dette, sier Ellen.

Grunnen til at Ellen ikke lenger legger ut slike videoer, og ønsker at andre slutter med det, er fordi mange som ser videoene kan få en forestilling om at de må spise det samme og like mye, for å kunne se ut som personen som legger ut videoen.

– Det er jo ikke riktig. Vi trenger alle ulikt næringsinnhold, mengde kalorier og energi i løpet av en dag, påpeker Ellen.

Måtte få hjelp

20-åringen forteller at hun selv måtte gå gjennom en prosess i den perioden hun var opptatt av hvor mye kalorier hun spiste.

– Man må få hjelp, det trengte jeg, sier hun.

Hun forteller også at hun heldigvis hadde venner og familie som så at hun trengte hjelp, og som støttet henne og passet på.

VISER HVA DET SMAKER: Ellen kommer alltid med en vurdering av maten på slutten av oppskriften. Foto: Skjermdump, Snapchat

– Og nå har jeg et veldig bra forhold til mat, og det er jeg så takknemlig for, fordi da kan jeg faktisk spre den matgleden til andre også, sier Ellen henrykt.