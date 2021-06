Tannløs firebarnsmor herjer på TikTok: – Det skumleste jeg noensinne har gjort

Firebarnsmoren Alicia (36) har gjort braksuksess på TikTok.

New York-kvinnen, som jobber som makeup-artist, mistet ifølge BuzzFeed alle tennene under sine fire graviditeter.

Hun har brukt nærmere 140.000 kroner på et nytt gebiss, som hun stadig viser frem på nett.

Videoen du ser øverst i saken er sett utrolige 66 millioner ganger på TikTok.

I en annen video, som er sett 1,6 millioner ganger, tar 36-åringen av seg løsvippene, fjerner sminken og tar ut gebisset og viser frem den tannløse munnen.

Se videoen under:

– Føltes som om livet mitt var over

Alicia forteller at hun allerede som 21-åring begynte å miste tennene da hun gikk gravid med sitt første barn.

– Under graviditeten begynte tennene mine å råtne, fra innsiden og ut. Begge fortennene falt ut av gommene på bare ei uke, har hun tidligere fortalt BuzzFeed.

Hun forteller at hun skammet seg over at tennene bare falt ut.

– Det føltes som om livet mitt var over. Jeg ville aldri bli respektert. Jeg ville aldri bli pen. Ektemannen kunne kanskje forlate meg. Han giftet seg med meg da jeg hadde perfekte tenner, og innen et år hadde de falt ut, sier hun.

Unngikk tannlegen

På grunn av det hun beskriver som et barndomstraume, unngikk hun i flere år tannlegen.



For hver graviditet mistet hun enda flere tenner, og hun mistenker at kostholdet var årsaken.

– Under graviditetene spiste jeg nok ikke skikkelig. Jeg var ikke så sunn som jeg burde, sier hun.

Endret kosthold og livsstil kan føre til problemer i munnhulen under graviditeten, og hormonelle forandringer kan påvirke tannkjøttet.

Alice sier at hun er usikker på hva som førte til at hun mistet tenner hver gang hun var gravid.

Hun vurderte til slutt å oppsøke tannlegen, men hadde ikke råd til de kostbare behandlingene. Forsikringen dekket ikke implantater eller gebiss.

Alicia og ektemannen klarte til slutt å skrape sammen 10.000 dollar for å kjøpe noen implantater, men så ble hun gravid to ganger til, og igjen startet tanntrøbbelet.

Ble solgt

For to år siden kjøpte Alicia, som da var 34 år gammel, et gebiss til 140.000 kroner.

– Da tannlegen min sa at jeg kunne sove med dem, og at jeg aldri trengte å gå uten tenner, var jeg solgt, sier hun.

VISER GEBISSET: Alicia punget ut nærmere 140.000 kroner for de nye tennene. Foto: Skjermdump

Og:

– Det er det skumleste jeg noensinne har gjort, men jeg visste at det kunne bli den beste avgjørelsen jeg hadde tatt.

Alicia bruker nå sosiale medier for å forsøke å fjerne stigmaet rundt tannløshet.

– Vi trenger ikke å hate oss selv for at vi trenger gebiss, uansett grunn, sier hun.

Fnyser av kritikken

Firebarnsmora har gjort enorm suksess på både TikTok og YouTube, men flere har kommentert hvor forskjellig hun ser ut med og uten løsvipper, sminke, løshår og gebiss.

Alicia nekter å ta til seg kritikken, skriver New York Post.

– Jeg har vært en godt gift mor i 15 år med fire barn, og jeg bruker sminke for MEG, kommenterte hun da hun la ut en TikTok-video for å feire at hun hadde fått én million følgere.