Vinn eller forsvinn for nordmann

Etter å ha tapt åpningskampen har nordmannens lag kniven på strupen i turneringen. I dag klokken 12:30 møter de verdens fjerde beste lag, G2, i utslagskamp.

Se kampen klokken 12:30 mellom FaZe Clan og G2 gratis på TV 2 Play!

Gikk tå til tå med verdenstoer

Selv om formkurven har vært dårlig for laget den siste tiden, skulle det vise seg at de hadde funnet noe av gnisten tilbake da de i åpningskampen møtte verdens nest beste lag - Natus Vincere. Der vant FaZe Clan første kartet overlegent, men tapte de to neste 14-16. Det kunne med andre ord ikke vært jevnere.

Rekordlav rangering for klubben

Klubben kjøpte nordmannen og lagkameratene fra en annen klubb i 2016. Helt siden dette har laget vært rangert som et av verdens beste lag (topp 30 på verdensrangeringen). Når rangeringen ble oppdatert denne måneden hadde de falt ut av det gode selskap, og dermed en rekordlav rangering som nummere 37 i verden.

I København gikk det hele veien for Håvard Nygaard sitt lag FaZe Clan i 2019. Siden den gang har de slitt med å finne samme form. Foto: Adela Sznajder, BLAST

Dette er BLAST Premier

BLAST Premier har to sesonger pr. år, og vi befinner oss nå i vårsesongen. Det hele starter med et gruppespill, hvor topp to i hver gruppe tar seg direkte til finalene for sesongen. FaZe Clan tok seg til finalene via gruppespillet.

Lagene som kommer dårligst ut i gruppespillet får en ny sjanse til å kvalifisere seg til finalene via BLAST Showdown, hvor de møter lag som har kvalifisert seg inn via regionale kvalifikasjoner. De to beste lagene fra BLAST Showdown får billett til finalespillet.

BLAST Premier Spring Finals er derfor en turnering med åtte lag som kjemper i et double elimination sluttspill. Den totale premiepotten under finalespillet er på over 3,6 millioner kroner.

Hele turneringen ser du gratis på TV 2 Play!