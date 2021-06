54-åring drakk ei flaske vann på jobb – fikk sparken på dagen

Det var i begynnelsen av 2019 at den nederlandske mannen ble sparket.

Årsaken var at en overordnet hadde sett ham helle innholdet i en flaske kildevann, som hadde vært til salgs i et KLM-fly, i sin egen drikkeflaske.

54-åringen saksøkte KLM Catering Service for 480.000 euro, altså nærmere fem millioner kroner, for ugyldig oppsigelse – og tapte.

Distriktsretten i Haarlem mener at selskapet var i sin fulle rett til å sparke den erfarne medarbeideren, skriver NL Times.

Vannflasken skulles kastes

Mannen mener at avskjedigelsen var altfor streng, tatt i betraktning at han forsørger familien og hadde vært ansatt i selskapet i 25 år.

På grunn av den øyeblikkelige avskjedigelsen, mistet mannen retten til å få dagpenger.

I søksmålet skrev han at flasken uansett skulle bli kastet fordi den ikke hadde blitt brukt under den aktuelle flyvningen.

KLM Catering Service mener at 54-åringen burde ha visst at selskapet har nulltoleranse for å ta mat eller drikke som er beregnet på passasjerene.

For å unngå at de ansatte tok drikke fra flyene, ga selskapet i 2019 en gjenbrukbar vannflaske til de ansatte som kunne brukes til å tappe springvann i.

Samtidig understrekte KLM Catering Service at de ansatte ikke fikk lov til å ta drikkevarer som skulle brukes i flyene, eller hadde vært med i flyene.

– Visste hva han gjorde

54-åringen hevder at han ikke var klar over at han kunne miste jobben sin på grunn av ei flaske vann, og gikk til søksmål.

KLM Catering Service ble i fjor frikjent i retten, og mannen anket avgjørelsen.

Saken endte derfor opp i distriktsretten i Haarlem, som i sin avgjørelse bemerker at det at han helte innholdet i flasken i sin egen drikkeflaske, tydet på at han visste at det ikke var tillatt.