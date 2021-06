Vi står ikke alene, Vedum

«I denne krisa har det vært avgjørende at ethvert land tenker på sine innbyggere».

Dette sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum midt under pandemien i fjor. Vedum kunne ikke ha tatt mer feil.

Det internasjonale samarbeidet har hjulpet oss gjennom krisen, og med gjenåpningen. Nordmenn flest har ikke blitt mer nasjonalistiske under pandemien.

Vi vil gjenåpne samfunnet, reise, handle og samarbeide på tvers av landegrenser.

Vi har fått øyene opp for alt det fine Norge har å by på, men det har ikke gjort oss noe mindre nysgjerrig på verden rundt oss.

Nylig har vi også fått tall som tyder på to ting: Ni av ti nordmenn støtter regjeringens utviklingshjelp og to av tre nordmenn støtter Norges viktigste handelsavtale: EØS.

Pandemien har ikke rokket ved dette, snarere tvert imot. I pandemien har vi selvsagt brukt både nasjonale og internasjonale verktøy for å løse utfordringer.

Nasjonal ordning

Men, det ligger i en pandemis natur at den ikke kan løses av folk som «først og fremst skal ta vare på norske interesser og norske innbyggere».

Vi er nemlig ikke bare avhengige av å få bukt med pandemien nasjonalt, men i hele verden. Ellers vil både helse og handel lide. Når vi åpner opp samfunnet vårt gjør vi det med et felles europeisk system.

Det er den eneste måten å redusere kaos på grensene, og gi de som vil reise muligheten til det. Samtidig har vi etablert en nasjonal ordning for at utenlandsk arbeidskraft med samfunnskritiske oppgaver kan slippe inn i Norge.

Landbruket som Senterpartiet tradisjonelt har vært opptatt av har det siste året med all tydelighet vist hvor avhengig de er av arbeidsinnvandring for å levere i intensive perioder.

Hovedgrunnen

Om noe, har pandemien gjort behovet for mer internasjonalt samarbeid tydeligere enn noensinne. Vedums påstand om at vi måtte basere oss mindre på internasjonale markeder for å levere legemidler og medisinsk utstyr i en krisesituasjon er også absurd.

Det internasjonale forskningssamarbeidet har vært avgjørende for å få på plass vaksiner som nå også er hovedgrunnen til at Norge er på vei ut av pandemien.

Verdens helseorganisasjon har spilt en tilsvarende avgjørende rolle i å sikre informasjonsflyt mellom medlemsstatene, for å forhindre spredning etter hvert som nye utbrudd oppstår.

Nasjonalstatene har en klar rolle, men det samme har de internasjonale organisasjonene og samarbeidet gjennom for eksempel EU. Vi kan selvsagt styrke beredskapen for framtidige møter med slike kriser, men vi vil aldri kunne løse dem alene.

Mer frihandel

Norsk bistand står som nevnt sterkt i den norske befolkningen. Vi har et ansvar for å bidra til utvikling som gir folk utenfor Norges grenser flere muligheter.

For å bekjempe pandemien internasjonalt har vi også vært avhengige av internasjonale vaksineallianser, som Gavi og COVAX for å gi flere tilgang på vaksine. Derfor har Norge vært en pådriver, og ikke bare «tenkt på sine innbyggere», slik Vedum ønsket i 2020.

Når vi gjenåpner samfunnet må vi samtidig styrke norske arbeidsplasser og næringsliv. Da trenger vi mer frihandel, mer arbeidsinnvandring og et enda tettere forhold til EU.

Dette er viktigst av alt for de distriktsarbeidsplassene som er avhengige av sikre eksportmarkeder og arbeidskraft som ikke finnes i Norge. Jeg tror vi har lært mye i pandemien, og at norsk økonomi vil komme styrket ut av den.

Vi har blitt mer omstillingsdyktige, digitale og globale. Men, vi trenger en regjering som gir næringslivet disse rammevilkårene.

Ikke en regjering ledet av en statsminister som mener at «Norges regjering skal først og fremst ta vare på norske interesser og norske innbyggere».

