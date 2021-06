Ikonisk rolle gjorde Streep deprimert

Meryl Streep forteller åpent i en videosamtale med filmbesetningen til «The Devil Wears Prada» hvordan det var å spille rollen som Miranda Priestly.

Karakteren til Streep er en negativ og streng sjef, og dette påvirket Streep slik at hun ble deprimert under innspillingen.

Det melder CNN.

«THE DEVIL WEARS PRADA»: Her er Meryl Streep i rollen som sjefredaktør for det fiktive motemagasinet Runway, Miranda Priestly. Foto: TM and 2006 Twentieth Century Fox. All rights reserved.

Måtte kutte ut skuespillerteknikk

I den ikoniske rollen som «Miranda» brukte Streep en skuespiller-metode som kalles «method acting».

Ifølge NSKI Høyskolen i Oslo, som utdanner skuespillere, handler «method acting» om å leve seg inn i rollefiguren man spiller gjennom det tekniske og at man kjenner på følelsene og tankesettet til karakteren man spiller. Metoden skal gjøre skuespillet så troverdig og naturlig som mulig.

Med andre ord brukte Streep mye tid på å bli som karakteren sin som ofte var negativ, selv utenfor selve filmsettet.

– Jeg var i traileren min og kunne høre dem alle le og hygge seg. Jeg var så deprimert, forteller Streep.

Noen sa at det var prisen hun måtte «betale» for å spille sjefen og ha store roller, men Streep forteller at dette var siste gangen hun valgte å bruke «method acting» for sine filmroller.

Ble skremt

Medskuespiller Anne Hathaway (38) forteller at hun noen ganger kunne føle seg skremt ettersom Streep var i karakter selv om kameraene ikke rullet, ifølge Daily Mail.

SKREMT: Skuespiller Anne Hathaway innrømmer at hun ble skremt av at Meryl Streep ofte var i karakteren sin utenfor sett. Foto: Matt Crossick

Hathaway spilte karakteren Andy Sachs i «The Devil Wears Prada», der hun jobbet for karakteren til Streep, «Miranda».

– Men jeg følte meg alltid ivaretatt, forteller Hathaway.

Tidligere denne uken meldte CNN at rollen til Hathaway som «Andy» ble først tildelt en annen skuespiller. Rachel McAdams ble tilbudt rollen hele tre ganger før Hathaway fikk den.