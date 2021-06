Victoria's Secret kvitter seg med «englene»

I årevis spankulerte undertøyskjeden Victoria's Secrets «engler» Adriana Lima (40), Alexandra Ambrosio (40) og Candice Swanepoel (32) nedover catwalken til et av verdens mest prestisjefylte moteshow – Victoria's Secret Fashion Show.

Nå tar Victoria's Secret farvel med både «englene» og moteshowet til fordel for en ny markedsføringsmodell. Det skriver The New York Times.

Undertøysmerket skal nemlig lansere en kampanje med flere berømte kvinner som skal bidra til å endre kvinners skjønnhetsstandard og støtte deres saker.

SLUTT: Det er over for Victoria's Secrets «engler». Her er en av kjedens største modeller, Adriana Lima, avbildet under Victoria's Secret Fashion Show. Foto: Lucas Jackson / XX / RC / NTB

– Da verden endret seg, var vi for trege til å svare. Vi må slutte å være det menn vil ha, og heller være det kvinner vil ha, uttaler Martin Waters, administrerende direktør i Victoria's Secret, til The New York Times.

Waters mener videre at «englene» ikke lenger er «kulturelt relevante».

«VS Collective»

Til sin nye strategi har undertøyskjeden som nevnt hanket inn syv kjente ansikt som danner gruppen «VS Collective».

Disse er fotballspilleren Meghan Rapinoe (35), freestyle-skikjøreren Eileen Gu (17), modellen Paloma Essler (29), skuespilleren Priyanka Chopra Jonas (38), modellen Valentina Sampaio (24), modellen Adut Akech (21) og fotografen Amanda de Cadenet (49).

Gjengen vil være talspersoner for merket. De vil dukke opp i kampanjer og promotere kjeden i sosiale medier.

– Victoria's Secret håper på å bli en global forkjemper for kvinnelig styrke, sier Waters til avisen.

Kontroversiell

Undertøyskjeden har de seneste årene fått kritikk for at de har vært kjønnsdiskriminerende, udatert og har manglet mangfold.

Både i 2019 og 2020 ble kjedens famøse undertøysshow kansellert.

Kanselleringen skjedde på grunn av lave seertall og kritikk mot undertøysvisningen, skrev blant andre BBC i 2019.

Ifølge Waters er Victoria's Secret Fashion Show imidlertid ikke borte for godt. I stedet vil visningen mest sannsynlig oppstå i en annen form i 2022.