Åpner for å bruke den gamle Svinesundsbrua

Det kommer frem i en pressemelding tirsdag formiddag.

Endringen trer i kraft 17. juni kl. 12.00.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) sier at det nærmer seg sommerferie, og at de allerede nå ser at det er køer på grensen.

– Dette går først og fremst utover transportører og dagpendlere. Derfor har jeg bestemt at dagpendlere som bor i Sverige skal få bruke den gamle Svinesundsbrua når de pendler til Norge, justisministeren i pressemeldingen.

Åpner for dagpendlere

Regelverket åpner kun for at norske borge bosatt i Sverige kan benytte juridisk stengte grenseoverganger så fremt de fyller vilkårene i covid-19-forskriften §6b.

Departementet åpner nå for at unntaket også skal omfatte utenlandske borgere bosatt i Sverige som dagpendler til arbeid i Norge innenfor rammen av forskrift om innreiserestriksjoner av hensyn til folkehelsen § 2 g.

Unntaket gjelder kun for bruk av gamle Svinesundsbrua og ikke som et generelt unntak.

Fremvise dokumentasjon

Dagpendlerne må ved innreise fremvise dokumentasjon på at vedkommende er bosatt i Sverige eller Finland, bekreftelse fra norsk arbeidsgiver på at vedkommende dagpendler og attest som viser negativ test for koronaviruset tatt i løpet av de siste sju døgnene før ankomst til Norge.

Testen må være tatt i Norge, Sverige eller Finland.

Mæland sier at de anbefaler alle å unngå reiser som ikke er strengt nødvendige.

– Hvis en likevel reiser, må man sørge for å ha all dokumentasjon klar før en kommer til den norske grensen. For å redusere kø er det viktig at alle har all dokumentasjon tilgjengelig og klar for kontroll, Mæland.