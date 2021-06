Hvor er støtten de resterende 11 månedene av året?

Ved første øyekast tenker vi kanskje at det er nydelig at bedrifter hiver seg på feiringen av pride og benytter seg av regnbuen – men verdien blir raskt overfladisk.

Det har blitt juni måned. Det er sol, det er sommer, det er kald pils, og det er regnbuer overalt.

Regnbueflagg i skolegården, i borettslaget, og hundrevis av bedrifter som skifter logoen sin til en regnbue-versjon.

På en måte kan man jo si at det er vakkert, men er dette en støtte bedrifter viser resten av året?

Juni har alltid vært pride-måneden, og de fleste parader og feiringer rundt om i verden skjer i denne måneden. På samme tid er det nettopp da bedrifter skifter egne logoer for å vise støtte og delta i markeringen.

Benjamin Silseth. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Men hvor er denne støtten de resterende 11 månedene av året?

«Pink Washing»

«Pink Washing» er et begrep som stammer fra da Israel markedsførte seg selv som et liberalt og solrikt feriemål for unge turister, og som spesielt trygt for unge, skeive mennesker sammenlignet med andre steder i regionen.

Ikke lenge etter kampanjen ble sluppet, kom kritikken som påpekte at kampanjen var et dekke for å skjule de voldelige og konservative kreftene som egentlig herjer der.

Uten å gå for mye inn i det, er det den konteksten som gjør begrepet relevant i dag. Jeg liker også å kalle det rosa kapitalisme.

Etter at skeive par i større grad fikk lov til å bo sammen og leve sammen, kom det en bølge av ny kjøpekraft. Det var unge par med hver sin lønning, som ikke hadde barn.

Større bedrifter var raske til å legge merke til dette, og startet markedsføringen rettet mot disse skeive parene.

I det noen bedrifter gjorde suksess med markedsføringskampanjer rettet mot denne minoritetsgruppen, fulgte andre bedrifter etter.

Profitt

Og voilà, så ble det stuerent og klokt å inkludere regnbuen i reklamen sin – det ga tross alt profitt.

Ved første øyekast tenker vi kanskje at det er nydelig at bedrifter hiver seg på feiringen av pride og benytter seg av regnbuen.

Vi har levd i en tid hvor det ikke var mulig, tross alt. Men verdien blir raskt overfladisk, når det kun er et logoskifte som blir gjort.

Eller markedsføringskampanjer rettet mot skeive. Jeg var i dialog med et firma i fjor, som reklamerte med regnbuesokker og regnbue-t-skjorter på min lokale matvarebutikk.

«Be Proud», stod det. Jeg henvendte meg til dem, og spurte hvilken organisasjon de støttet med overskuddet fra salget av disse effektene.

Svaret var at de ville først og fremst støtte sine egne verdier «miljø og bærekraft», men de syntes pride var viktig.

Så da jeg spurte hvorfor de ikke markedsførte seg med miljø og bærekraft istedenfor regnbuen, var svaret at de kanskje skulle inkludere verdiene samlet en gang i fremtiden.

Sjefen for firmaet tok kontakt med meg og ba om tips til skeive organisasjoner de kunne støtte med overskuddet.

Jeg sendte en liste med forslag, men fikk aldri noe svar igjen – og effektene selger de fremdeles.

Synlighetens verdi

Vi kan jo argumentere med at synlighet i seg selv gjør mye for å øke bevisstheten rundt pride, men hva tjener egentlig samfunnet dersom holdningene forblir de samme, og skeive folk opplever diskriminering?

Regnbuelogoen hjelper ikke mye, dersom firmaet ikke arbeider mot diskriminering på arbeidsplassen, eller kjemper for like rettigheter i flere deler av verden.

Et stort, kjent sportsmerke selger pride-treningstøy i vestlige Europa, men er stille når det gjelder LHBT+-rettigheter i Russland, fordi de er redde for nasjonale reaksjoner.

Er det modig og progressivt å vise støtte i land hvor de negative reaksjonene er minimale, for så å sitte stille i båten i land det virkelig gjelder?

Ugreit spill

Mangfold er en sikker vinner når det gjelder salg. Derfor hjelper ikke synligheten nok, når penger er motivasjonen.

Vi trenger å se handling når det gjelder ansettelsespolitikk, synlighet i internasjonale sammenhenger, og støtte til organisasjoner som arbeider for like rettigheter til alle.

Å profittere på pride, undertrykkelse og kampen for å overleve, er et ugreit spill norske bedrifter bør holde seg for gode til.

Volden og kampen ved Stonewall skjedde ikke for at regnbuen skulle bli et smykke å pynte seg med.

Det er komplisert. Ja, kanskje jeg er litt kjip som synes dette er feil. Det er sikkert flere ting jeg støtter «overfladisk» selv, uten å ta nok standpunkt.

Men på et systemnivå må vi gjøre noe for å forhindre at dette blir normen hver juni fremover.

Overfladisk støtte er fint, men nå er vi i 2021, og det er på tide å bli modigere – for tro det eller ei, hundretusenvis av mennesker er avhengig av at vi gjør mer enn å skifte logo.

Pride ER attraktivt, fordi det byr på oppmerksomhet, en viktig sak, og millioner av mennesker. Så klart vil man inn på det markedet.

Tre tips

Men jeg skal prøve å komme med noen tips for å gjøre det på en god måte, og ikke for å utnytte den rosa valutaen.

1. Ikke gjør det for pengene

Dersom penger er motivasjonen for å vise støtte, er det feil motivasjon. Markedsfør og vis støtte på en god måte ved å donere overskuddet til en veldedig organisasjon som arbeider for LHBT+-rettigheter – som er et minimum av innsats ifølge min bok. Ben & Jerrys er et godt eksempel på hvordan man kan gjøre det. De har over mange år støttet opp og gitt egne ansatte like rettigheter (ved f. eks. helseforsikring til samkjønnede par, uavhengig av ekteskap), offentlig støttet politiske vedtak for LHBT+-rettigheter og lignende. Ikke bare donerer de cash, de gjør også en innsats på personal- og samfunnsnivå.

2. Vær en alliert

Det er lett å gjennomskue en lite ektefølt kampanje, støtte, eller lignende. Dersom pride er viktig, vis hvorfor. Inkluder ansatte som kan bidra i jobben, ta tak i diskriminering på arbeidsplassen, og start et LHBT+-nettverk. Det samme gjelder utenfor arbeidsplassen – vær genuint interessert i hvorfor vi feirer pride. Det er lov å lese seg opp på historien, og det er lov å engasjere seg selv om du er 25+. Pride handler om mer enn bare likekjønnede par, det handler om identitet, legning, seksualitet, kjærlighet, aksept, og overlevelse (og sikkert mye mer).

3. Pride er hele året

Husk at menneskene du vil støtte, kjemper hele året for retten til å være den de er. Det er deler av verden der de samme menneskene du jobber med, er venn med, eller ser i gata, blir forfulgt og drept. Pride er ikke bare i juni, det er hele året, og det angår deg også. Bruk stemmen din, diskuter temaet, og våg å tråkke litt feil – det gjør vi alle. Vis at pride kan være hele året, og en innsats som kan spre seg over de resterende 11 månedene også! Med det sagt setter jeg veldig pris på bedrifter og mennesker som prøver. Jeg tror det er viktig å snakke om nettopp dette temaet, fordi ikke alle er bevisste på hva de gjør.

Det er fort gjort å tenke at regnbuen er «up for grabs» for alle, men målet er at vi i større grad kan gjøre det på en klok måte.

