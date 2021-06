Varsler renteøkning i september

Styringsrenten er et av Norges Banks viktigste virkemidler for å påvirke norsk økonomi. For de fleste nordmenn er styringsrenten relevant fordi den påvirker boliglånsrentene.

Torsdag klokken 10 offentliggjorde Norges Bank at de ikke endrer styringsrenten i juni, som betyr at den blir stående på null. Avgjørelsen var som ventet fra sentralbanken.

Rentebeslutningen betyr at nordmenn vil nyte godt av rekordlave boliglånsrenter også i noen måneder framover. Samtidig varsler Norges Bank at en renteøkning er nært forestående.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i september, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Norges Bank anslår at boliglånsrenten vil være på tre prosent i 2024.

Fortsatt usikkert

Det er Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet som bestemmer hva som skjer med styringsrenten. Komiteen skriver at aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg opp etter det kraftige fallet i fjor vår.

– I starten av 2021 bidro økt smitte og strenge smitteverntiltak til å bremse gjeninnhentingen. Utover våren har tempoet i vaksineringen økt, og myndighetene har startet en gradvis gjenåpning av samfunnet, skriver komiteen.

De peker på at arbeidsledigheten har falt, men fremdeles er høy.

– Det er fortsatt usikkerhet om det videre forløpet for pandemien, men aktiviteten i økonomien ser nå ut til å ta seg markert opp, og noe raskere enn tidligere anslått.

Snart riktig å heve renten

Komiteen har lagt vekt på at lave renter bidrar til å bringe produksjon og sysselsetting raskere tilbake mot mer normale nivåer.

– Det reduserer faren for at arbeidsledigheten fester seg på et høyt nivå og bidrar til å bringe inflasjonen tilbake mot målet. En lang periode med lave renter øker samtidig faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp.

Med finansielle ubalanser tenker komiteen blant annet på boligmarkedet, hvor boligprisene har steget voldsomt siden koronapandemiens start. Komiteen har samtidig merket seg at boligprisveksten har roet seg litt ned den siste tiden.

– Videre lettelser i smitteverntiltakene vil bidra til at forholdene i økonomien blir mer normale. Det tilsier at det snart vil være riktig å heve styringsrenten fra dagens nivå. Prognosen for styringsrenten ligger litt høyere enn i forrige pengepolitiske rapport og innebærer at renten øker gradvis fra høsten av, skriver komiteen.

– Positivt for førstegangskjøperne

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund peker på at høyere rentekostnader på boliglån vil ha innvirkning på nordmenns kjøpekraft.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Dette skjer samtidig med gjenåpningen av samfunnet, som vil påvirke nordmenns forbruksmønster. Renteøkning kommer ikke overraskende på forbrukerne, men i sum forventer vi en avkjøling i boligmarkedet med påfølgende svak prisutvikling gjennom høsten, sier Geving.

De siste tre månedene har boligprisveksten i Oslo gått noe ned etter betydelig oppgang i et år.

– Vi forventer at de skal falle noe mer, og at resten av landet etter hvert følger samme mønster med moderat korreksjon. I lys av at osloprisene har korrigert ned de siste tre månedene, og forventes å falle noe mer, tror vi ikke investorene vil komme sterkt tilbake med det første. Utsikter til noe høyere renter forsterket dette bildet. Alt i alt er dette positivt for førstegangskjøperne, sier Geving.