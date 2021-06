Fikk sjokkbeskjed dagen etter fødselen: – Glemmer ikke ansiktsuttrykket hans

16. april 2021 ble Susann Olsen (35) og samboeren Simon (37) foreldre til lille Cleo.

Lykken var stor, men på morgenen dagen etter fødselen sjekket paret e-post-innboksen.

– Da vi så hva som stod der, var jeg redd for at vi skulle gå inn i fødselsdepresjon begge to. Jeg klamret meg til barnet og tenkte at vi bare måtte takle det, forteller Susann.

For å forstå hva som gjorde 35-åringen og samboeren så opprørt, må vi gå noe tilbake i tid.

Vellykket foretak

Over ett år tidligere jobbet Susann som selvstendig næringsdrivende innenfor treningsbransjen. Hun hadde flere faste kunder som hun hjalp med rehabilitering, og den gjennomsnittlige månedsinntekten var god.

– Så kom korona, og treningsbransjen ble lukket ned. Heldigvis hadde jeg fortsatt etableringsstøtte i forbindelse med enkeltpersonforetaket, sånn at vi hadde litt til å dekke faste utgifter. Men vi måtte bo hos foreldrene til samboeren min for at det skulle gå rundt, sier Susann.

Det ble etter hvert lettet på tiltakene etter den første nedstengningen, og utover sommeren og høsten 2020 gikk det bedre økonomisk da mange av Susanns kunder kom tilbake.

– Jeg hadde en del faste kunder og jobbet deltid på en klinikk som drev med lymfedrenasje. I denne gode perioden valgte vi å prøve å få barn.

I oktober blusset imidlertid smitten opp igjen, som nok en gang fikk konsekvenser for parets økonomi.

Inntekten forsvant

Da Norges smittebølge nummer to begynte sent på høsten 2020, ble mange av Susanns kunder redde for å komme til behandling. Det viste seg også at klinikken Susann jobbet på slet økonomisk, og til slutt valgte å legge ned på grunn av laber økonomi.

Susann Olsen på trilletur med Cleo. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Susann hadde blitt gravid, og rundt halvveis i svangerskapet tok hun kontakt med NAV.

– Jeg hadde omtrent ingen inntekt, og ville derfor snakke med NAV for å planlegge hvordan det ville bli med foreldrepenger. Der fikk jeg beskjed om at de tok utgangspunkt i hva jeg hadde tjent i snitt det siste året, fra planlagt permisjonsstart i slutten av mars og 12 måneder bakover – der sommeren og høsten med inntekten og etableringsstøtten var på det beste, forteller Susann.

NAV la frem en foreldrepengesum Susann syntes virket «veldig ålreit», og hun sa seg fornøyd.

Så gikk det en måned, og Susann fikk beskjed om at hun mistet etableringsstøtten på grunn av manglende inntekt fra enkeltpersonforetaket.

– Inntekten var blitt borte på grunn av myndighetenes smitteverntiltak. Jeg søkte på nytt tre ganger, som rådgiverne hadde bedt meg om å gjøre med håp om at det ville gå gjennom, men fikk avslag alle gangene. Hvordan skulle jeg ha inntekt i en bransje som staten hadde stengt ned?

– Fikk det ikke til å stemme

Hovedregelen for utregning av foreldrepenger er at man tar utgangspunkt i inntekten de siste tre månedene før permisjonen begynner. Likevel fikk Susann og Simon beskjed om at det var det hun hadde i inntekt og etableringsstøtte gjennom sommeren og høsten som ville være avgjørende.

– Jeg fikk det ikke til å stemme, men jeg fikk samme beskjed fra fem forskjellige rådgivere. Senere viste det seg at de trodde jeg skulle føde før jul, enda de var veldig klar over når terminen var, sier Susann.

I tiden før fødselen kom det svært lite penger inn, og derfor forsøkte 35-åringen å finne en jobb.

– Jeg søkte på hundrevis av jobber, alt fra butikkjobber, vaskejobber og assistent til vikarlærer og rådgiver, men fikk avslag hver gang. Mange svarte at jeg var overkvalifisert, siden jeg har mastergrad i HR og arbeidsrett.

Susann brukte nettverket sitt, og fikk til slutt en deltidsstilling i butikken til fadderne sine.

16. april kom Cleo til verden.

– Et følelsesmessig mageplask

På morgenen dagen etter fødselen, sjekket Simon om Susann hadde mottatt noe e-post. De ventet fortsatt på vedtaket fra NAV om hvor mye Susann ville få i foreldrepenger.

De oppdaget at e-posten hadde tikket inn samme dag som Cleo ble født. Svaret var ikke det de hadde sett for seg.

– Det var et sjokk. Jeg glemmer ikke ansiktet hans da han åpnet e-posten. Det var nesten det å se det som gjorde mest vondt. Han mistet fargen i ansiktet og var tydelig lei seg, sint og skuffet, forteller Susann.

Stikk i strid med det paret hele veien hadde fått beskjed om fra NAV, stod det i vedtaket at Susann skulle få foreldrepenger basert på inntekten de siste tre månedene. Det betydde at hun i gjennomsnitt ville motta 8103 kroner i måneden.

– Det var et følelsesmessig mageplask som gjorde skikkelig vondt. Alle følelser av lykkerus etter fødselen forsvant. Midt oppi alt skulle vi ta oss av den lille, og det hele ble bare «bittersweet».

– Tårene kom lett

Simon fikk ikke barselpermisjon gjennom jobben, men fikk innvilget sykemelding fordi Susann har Sjøgrens syndrom.

– Han kunne tatt fri, men da hadde han ikke fått betalt, og det var vi avhengig av. Siden jeg ikke gikk på medisiner og vi ikke visste hvordan min kropp ville reagere etter fødselen, var en del av fødselsplanen vår at han kunne bli sykmeldt på vegne av meg som en «medisinsk støtte etter fødsel». Dette kom vi fram til etter gode råd fra jordmor og revmatolog, sier Susann.

Etter vedtaket fra NAV, måtte han ut og jobbe likevel.

– Vi gikk fra toppen av lykke til å tenke på hvordan vi skulle klare oss. Han måtte jage timer for å tjene inn penger, og situasjonen tæret på oss begge psykisk og fysisk. Jeg satt igjen hjemme alene og følte jeg ikke hadde råd til å spise, sier Susann.

Hun beskriver økonomien i ukene som fulgte som en «enorm stressfaktor».

– Tårene kom lett, og du føler på at du er fattig. Jeg tenkte på hva jeg spiste, jeg følte jeg måtte være ekstra kreativ med alle bursdagsgaver eller lage selv, og jeg fikk låne penger av foreldrene mine for at det skulle gå rundt. Vi var heldige med at vi hadde folk rundt oss som kunne hjelpe, hvis ikke vet jeg ikke hvor vi hadde vært.

Ukene etter fødselen ble spolert av stress over økonomien. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Rådet til å jobbe svart

Tiden som nybakte foreldre ble ødelagt av at den økonomiske situasjonen plutselig ble snudd på hodet. Paret sendte en rekke klager til NAV i forsøk på å få vedtaket omgjort.

– «Sånn er reglene», fikk jeg som svar, før de kom med en forklaring om at jeg måtte ha vært i en planfase med etableringsstøtte i april for at foreldrepengene skulle blitt høyere. Det er jo fint å få beskjed om når jeg hadde spurt så mange ganger før fødselen om hvor mye jeg kom til å få.

Da Susann spurte NAV-rådgiveren om hvordan de skulle klare seg på det hun fikk utdelt av foreldrepenger, kom et svar hun ikke hadde forventet.

– «Du kan jobbe svart ved siden av», var rådet rådgiveren ga meg. Hvordan kan de råde en som nettopp har født med keisersnitt og er kronisk syk til å jobbe svart for å klare seg?, spør Susann.

Jubel

Etter å ha sendt klager til NAV hver uke, tikket det inn en e-post i begynnelsen av juni:

«NAV Klageinstans har omgjort vedtaket ditt om foreldrepenger».

– Jeg kastet fra meg telefonen og jublet så tårene sprutet. Jeg fortalte det til Simon, som hadde blitt sykmeldt delvis på grunn av dette. Det var som om ansiktet hans fikk farge igjen for første gang på halvannen måned. Det var en befrielse, og det føltes som vi endelig kunne slappe av, forteller Susann.

I det omgjorte vedtaket brukte NAV blant annet Susanns lønn fra tidligere år som beregningsgrunnlag, slik at foreldrepengene hun får utbetalt øker kraftig.

«Sentralt i vurderingen er hvilken inntekt du ville opprettholdt dersom du ikke hadde gått ut i foreldrepermisjon», skrev NAV i brevet datert 2. juni.

– Det var ikke det regnestykket vi hadde snakket med NAV om før fødselen, men det betyr at vi får rundt 90 prosent av det vi trodde vi skulle få. Jeg er uansett veldig glad for at de gjorde det slik, sier Susann.

Hun understreker samtidig at tiden etter fødselen ble en voldsom påkjenning som følge av NAVs første vedtak.

– Jeg skulle ønske rådgiverne i NAV ikke hadde rådgitt meg feil gjennom hele prosessen. Da hadde vi sluppet å havne i en veldig vanskelig situasjon like etter vi ble foreldre.

NAV beklager

NAV skriver i en e-post til TV 2 at foreldrepenger som hovedregel beregnes ut fra personinntekt de siste tre måneder for arbeidstakere, gjennomsnittet av de siste tre årene for næringsdrivende, og de beste seks månedene av de siste ti månedene der en kvinne mottar dagpenger.

– Det som avgjør om noen regnes som arbeidstaker, næringsdrivende, eller dagpengemottaker er hva slags inntekt personen har på tidspunktet for foreldrepermisjonen. Hvis NN i kontakt med NAV har fått annen informasjon, beklager vi dette, sier Martin Brauer, fagansvarlig NAV familie- og pensjonsytelser.

Susann lurer på hvordan NAV mente en nybakt mor skulle klare seg på gjennomsnittlig 8103 kroner i måneden. Til dette svarer NAV at de innvilger foreldrepenger ut fra opptjenings- og beregningsreglene i folketrygdloven.

– Beregningen tar utgangspunkt i søkeres normale inntektsnivå. Når NAV gjør dette, vurderer vi ikke søkerens økonomiske situasjon, sier Brauer.

Slik oppsummerer NAV saken: I forbindelse med svaret til TV 2, har NAV laget en oppsummering av saken. I punktene er Susann omtalt som «NN». NN søkte om foreldrepenger 2. mars 2021.

Beregningstidspunktet for foreldrepenger er 22. mars 2021. NAV innvilget foreldrepenger 15. april 2021. NAV beregnet foreldrepengene ut fra at NN kun hadde inntekt som selvstendig næringsdrivende på dette skjæringstidspunktet.

Inntekt som var dokumentert gjennom regnskap for 2020 ble lagt til grunn for beregningen. Dette viser et overskudd på 97.151 kroner som selvstendig næringsdrivende. NN klagde 17. april 2021. NAV opprettholdt vedtaket, og sendte saken til Klageinstans 20. mai 2021. I denne innstillingen la vi vekt på dokumentert næringsinntekt for 2020, og at NN kun var næringsdrivende ved start av foreldrepengene. Klageinstans gjorde om vedtaket 2. juni, og innvilget NN foreldrepenger på bakgrunn av inntekt både som arbeidstaker og som selvstendig næringsdrivende.

NN var utmeldt i arbeidstakerregisteret fra siste arbeidsforhold 27. februar 2021, som er før beregningstidspunktet for foreldrepenger, men arbeidsgiver hadde rapportert inn noe inntekt også i mars 2021.

Arbeidsgiver har opplyst om dette at det var behov for at NN jobbet også i mars, og at det er sannsynlig at NN også hadde blitt spurt om å jobbe mer, hadde det ikke vært for at hun skulle ut i permisjon.

På denne bakgrunn ble NAVs vedtak gjort om av NAV Klageinstans, og NN ble innvilget foreldrepenger som kombinert arbeidstaker og næringsdrivende.

– Tar det til etterretning

Susann har fortalt at hun ble rådet til å jobbe svart for å få økonomien til å gå rundt. NAV kan ikke se dette av sine referater, men beklager dersom veiledningen har blitt oppfattet slik.

– Vi ser at NN har vært i kontakt med oss etter vedtaket på foreldrepenger. Vi informerte da NN om forskjellige muligheter for å ta ut foreldrepenger og kombinere foreldrepenger til både mor og far med arbeid. Vi kan ikke se av samtalereferat at hun er blitt rådet til å jobbe svart samtidig som hun mottar foreldrepenger. Hvis NN har forstått veiledningen slik at hun gis råd om å jobbe svart, beklager vi dette, sier Brauer.

– Hvorfor ble vedtaket endret hos NAV Klageinstans 2. juni?

– Vedtaket ble endret fordi Klageinstans la vekt på at NN hadde vært i jobb også etter at hun var utmeldt av arbeidstakerregisteret, og at arbeidsgiver opplyste overfor Klageinstans at det var sannsynlig at NN ville ha fortsatt i jobb, hadde det ikke vært for permisjonen. Det var dette som gjorde at Klageinstans gjorde om vedtaket og innvilget foreldrepenger som både næringsdrivende og som arbeidstaker, sier Brauer, og legger til:

– NAV tar til etterretning at det første vedtaket ble gjort om. Vi beklager at NN har hatt en negativ opplevelse.