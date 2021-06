Pilotens brev gir «alle» gåsehud

– Hvis du er her for å hente flyet, betyr det at du har sett lyset i enden av tunellen, skrev pilot Chris Dennis i mars 2020. Nylig ble det hjerteskjærende brevet funnet.

I mars i fjor stengte verden ned på grunn av koronapandemien.

Like før et Delta Air Lines-fly i likhet med mange andre fly ble parkert på Victorville Airport i California-ørkenen, skrev pilot Chris Dennis et brev som vekker sterke følelser.

Ifølge flyselskapet trodde Chris Dennis den gang at han stod overfor en korona-stans i jobbhverdagen på omtrent to uker.

I stedet ble flyet stående på bakken i 435 dager.

Brevet ble nylig funnet av en annen pilot som endelig skulle starte flyet igjen.

– En ting han ikke forventet å finne, var Chris' brev, skriver Delta Air Lines på Facebook.

Innlegget har i skrivende stund 9200 likerklikk og hundrevis av kommentarer.

AVSKJEDSBREV: Pilot Chris Dennis skrev dette brevet den siste dagen på jobb i mars 2020. Foto: Delta Air Lines

Lyset i enden av tunellen

Dette skrev Chris Dennis 23. mars 2020:

«Hei, piloter. Det er den 23. mars, og vi har ankommet fra MSP (Minneapolis-Saint Paul International Airport, journ.anm). Det går kaldt nedover ryggen på meg når jeg ser en så stor andel av våre fly parkert her i ørkenen. Hvis du er her for å hente flyet, betyr det at det må være lys i enden av tunellen. Det er utrolig hvor fort det endret seg. Jeg ønsker en en trygg reise for den personen som henter flyet fra lageret.»

Det er Delta Air Lines som har lagt ut brevet på sin Facebook-side, og innlegget har i skrivende stund 9300 likes og nærmere 500 kommentarer.

I Facebook-innlegget skriver flyselskapet at brevet fanger følelsene så mange hadde i mars 2020.

– Disse 57 ordene, som fanger så mye av usikkerheten og følelsene vi alle bar på i mars 2020, understreker alvoret på akkurat denne turen, skriver de.

– Historien fikk meg til å gråte

I kommentarfeltet er det mange som forteller at de fikk gåsehud og frysninger av å lese brevet.

– Dette oppsummerer virkelig hvordan vi alle hadde det og følte på usikkerheten i mars 2020. Jeg fikk frysninger av dette brevet, kommenterer en.

– Gåsehud, det skal være sikkert. Å se så mange Delta-fly lagret på BHM var en konstant påminner på verdenen vi lever i, skriver en annen.

Flere deler sine historier om hva de gjorde like før verden stengte ned.

– Denne historien fikk meg til å gråte, skriver en flyansatt og forteller at hun jobbet da besetningen hørte at Frankrike stengte ned og at dette var deres siste flyvning – og kanskje også siste lønning.

Tilbake til klager

Et annet tegn på at verden har åpnet opp igjen, er at frustrerte flypassasjerer er tilbake i kommentarfeltet.

– Jeg er glad for at dere flyr igjen. Nå må dere bare svare på telefonene deres slik at vi kan endre en billett dere endret, som ikke kan endres uten et menneske. VÆR SÅ SNILL, skriver en i kommentarfeltet under brevet.