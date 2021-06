Tiltale: Lærer på barneskole var voldelig i klasserommet – risikerer fengsel

– Vi ble kjent med at det var en lærer som noen elever hadde reagert på. Det kom også opplysninger om at dette hadde vært et tema på skolen før politiet kom inn i bildet, forteller politiadvokat Elisabeth Ryen i Vest politidistrikt til TV 2.

På bakgrunn av dette begynte politiet etterforskning der de avhørte både foresatte og elever, som på tidspunktet for de påståtte ugjerningene var under 10 år gamle.

Sparket i sekkene

Barneskolelæreren er nå tiltalt for to straffbare forhold: Hensynsløs adferd og vold mot elever.

Politiet mener at hun i perioden januar til april i 2019 har vært sint, ropt og skreket til elevene. De anklager henne også for å ha slått hardt i pulten foran elevene og for å ha sparket til skolesekker – både mens de har ligget på gulvet og når elevene har båret dem.

I forbindelse med dette mener også politiet at hun har vært voldelig mot fire elever.

Ifølge tiltalen har hun dratt elever i håret og i øret slik at de ble redde, lei seg og blitt påført smerte.

Det påståtte lovbruddet gjelder straffeloven 271, som er den mildeste voldsparagrafen i Norge. Strafferammen er inntil ett års fengsel.

– Alvorlig

Politiadvokat Ryen sier at det ikke er noen tekniske bevis i saken, men at bevisbildet bygger på ulike vitneforklaringer.

– Vi ser alvorlig på en sak som dette, og det understrekes av tiltalebeslutningen, sier hun.

FORSVARER: John Christian Elden representerer kvinnen i retten. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Læreren mener selv at hun ikke har gjort noe galt.

– Hun bestrider skyld. Hun er en frøken av den gamle skolen, men mener ikke hennes undervisning på noen måte er straffbar, sier forsvarer John Christian Elden til TV 2.

Saken kommer opp for Bergen tingrett i november. At det har gått mer enn to og et halvt år fra de påståtte ugjerningene til saken kommer opp for retten, er beklagelig, sier aktor.

TV 2 har vært i kontakt med den aktuelle skolen, som ikke ønsker å kommentere saken.