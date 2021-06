Fotballryktene: – Ønsket av engelsk storklubb

Sergio Ramos er ferdig i Real Madrid. Han kommer til å ende opp i enten Sevilla, Manchester United, Manchester City og Paris Saint-Germain, melder spanske AS.

Sander Berge kan bli Arsenal-spiller. Sheffield Uniteds økonomiske situasjon kan føre til at laget, som nylig rykket ned fra Premier League, blir tvunget til å akseptere et bud på Berge fra The Gunners. Nordmannen har uttalt at han håper å spille på Englands øverste nivå også neste sesong og er sterkt ønsket i Arsenal , skriver Sheffield Star.

London-laget ser ikke ut til å sikre seg Martin Ødegaard på permanent basis, ettersom nordmannen er fast bestemt på å bli værende i Real Madrid, og kjempe om en plass på laget, melder AS.

Brighton har avslått et bud fra Arsenal på den 23 år gamle forsvarsspilleren Ben White, skriver Sky. Engelskmannen spilte 36 Premier League-kamper i fjor, og ble for første gang tatt ut i den engelske landslagstroppen i mai.

Harry Kanes angivelige håp om å bli Manchester City-spiller, skal ha blitt svekket etter at det ble klart at de to klubbene serieåpnet mot hverandre i den kommende Premier League-sesongen, skriver The Telegraph.

Kingsley Coman har takket nei til en kontraktsforlengelse i Bayern München, og skal være på vei bort fra klubben. 25-åringen ønsker seg til Premier League, skriver Sky Sports.

Inter kjemper mot Everton i kampen mot å sikre seg den nederlandske EM-spilleren Denzel Dumfries fra PSV Eindhoven, melder det nederlandske nettstedet Voetbal International.

Chelsea har tilbudt Inter 60 millioner euro óg Marcos Alonso i bytte mot deres marokkanske stjerneskudd Achraf Hakimi, som er ønsket av Parist Saint-Germain, skriver La Repubblica.

Tottenham ønsker ifølge Sky Sports å sikre seg Brighton og England U21-spiller Tariq Lamptey. Den 20 år gamle høyrebacken imponerte stort før han i vinter pådro seg en skade i hamstringen.

Samtidig jobber Brighton for å forlenge oppholdet til Danny Welbeck, skriver The Argus.