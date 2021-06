Svært mange av oss teller nå ned til sommerferie. Med reiserestriksjoner som fortsatt gjelder, går det mot norgesferie for svært mange. Det vil også merkes på veiene.

Den aller mest trafikkerte dagen i fjor sommer var fredag 19. juni, ved skoleslutt. Det vil overraske mye om ikke det samme skjer i år:

– Alt tyder på at det blir mye biler på veiene fredag 18. juni, og først og fremst bør man unngå å kjøre mellom klokken 14:00 og 18:00, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

Data fra nordmenns bilkjøring sommeren 2020 gir indikasjoner på når det er smart å kjøre denne sommeren.

Mange kjører på mandag

I fjor var det om lag 20 prosent mer trafikk på fredager og mandager enn det var på lørdager og søndager.

– Det er ikke sikkert du bør legge hjemreisen etter en helgetur til mandag. I fjor sommer var det i snitt 30 prosent mer trafikk på mandager enn det var på søndager. Lørdager og søndager er de beste dagene å kjøre på, om du har mulighet til det, sier Nielsen.

Over fire av ti nordmenn planlegger å reise på bilferie i sommer, noe som er en betydelig økning fra i fjor.

Dette fikler vi med når vi står i kø

Mengde kjøring per ukedag, sommeren 2020. Kilde: Smartbil-appen.

Ta det pent

I år sier 42 prosent at de skal på bilferie i Norge, mot 32 prosent i 2020. Det viser en undersøkelse Respons analyse har gjennomført for Fremtind

– Som i alle årstider oppfordrer vi bilistene til å ta det pent på veiene om sommeren. Høy fart og forbikjøringer kan skape farlige situasjoner, og du vil nødig være den som forårsaker ekstra lange køer eller i verste fall alvorlige trafikkulykker, sier skadeforebyggeren.

Bilferie? Da blir det ikke mye bedre enn dette

Mest redd for å kollidere

Det er folk på Vestlandet som i størst grad skal på bilferie, og de skal i hovedsak kjøre i egen region.

Undersøkelsen viser at kvinner er mest bekymret for å kollidere med andre biler. 42 prosent av kvinnene oppgir dette, mot 30 prosent av mennene. Deretter følger motorstopp, med 14 prosent.

Nær én av fire i aldersgruppen 35-44 (småbarnsfamilier?) oppgir at de er bekymret for misfornøyde og grinete barn på bilferie. Det er også denne aldersgruppen som er mest bekymret for kø (22 prosent).

Så mange med elbil sto i ladekø i fjor

Vil du unngå kø? Da er det også smart å være litt obs på når det er mest trafikk på veiene. Foto: Fremtind.

9 tips til en trygg bilferie Kjør når du er våken og opplagt. Bytt sjåfør eller stopp om du blir trøtt.

Hold din plass i køen. Du vil nødig være den som forårsaker farlige situasjoner og enda lengre kø.

Pakk bilen skikkelig: Det tyngste nederst, og sikre løse gjenstander. Selv de minste gjenstandene kan gi fatalt utfall ved en bråbrems.

Nyere biler og spesielt mange elbiler har god akselerasjon. Ta det pent ut av veikryss, ut av rundkjøringer og når du skal «flette» i kø, inn og ut av kollektivfelt og på motorveien.

Om du ikke har mobilstativ, la mobilen ligge mens du kjører. Har bilen Bluetooth bør du koble til denne før du starter å kjøre.

Gjør deg ferdig med tasting før du kjører. Ikke snap, skriv SMS eller plott inn adressen på GPS mens du kjører.

Ikke stol blindt på alle funksjonene i bilen, som for eksempel ryggekamera. Bilens bevegelser er kun sjåførens ansvar.

Ta deg tid når du skal parkere og rygg alltid inn på parkeringen, ikke ut.

Uansett biltype og størrelse på motor: Kjør alltid pent og etter forholdene.

Video: Tenk deg å dra på norgesferie med denne