Kåret til Italias beste: – Merk dere navnet!

Italia 3-0 Sveits

Se Manuel Locatellis scoringer i sammendraget øverst!

Manuel Locatelli (23) ble kveldens mann for Italia da de slo Sveits 3-0 i fotball-EMs gruppe A onsdag kveld. Midtbanespilleren, som til daglig spiller i Sassuolo, klinket inn to scoringer da Roberto Mancinis menn sikret seg avansement fra gruppespillet. Ciro Immobile sto for kampens siste scoring like før slutt.

Italienerne imponerte, mens sveitserne skuffet TV 2s fotballkommentator Endre Olav Osnes, som satte spillerbørsen.

Sjekk ut Osnes' børs og sett dine egne karakterer under!