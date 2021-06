Bekreftet: Sergio Ramos forlater Real Madrid

Sergio Ramos er ferdig i Real Madrid. Det bekrefter klubben i en pressemelding onsdag.

Det har lenge vært spekulert i om den målfarlige forsvarsspillerens tid i Real Madrid var omme. Onsdag kveld begynte ryktene for alvor å florere om at han var ferdig i klubben etter 16 år og senere på kvelden bekreftet klubben ryktene.

Dermed stopper Ramos på hele 671 kamper og 101 scoringer for Real Madrid. På de kampene har han også fått med seg 235 gule- og 26 røde kort.

Real Madrid hadde tilbudt Ramos en kontraktsforlengelse på ett år med en lønnsreduksjon på ti prosent, men Ramos ønsket seg en toårskontrakt, skriver Marca.

– Det har ligget litt i kortene at Ramos og Real Madrid ikke kom til å bli enige om å fortsette sammen. Samtidig er det veldig rart å se for seg en verden der Ramos ikke spiller i Real Madrid. Det er slutten av en epoke for den spanske storklubben. Ramos har vært kaptein med stor K, sier TV 2s kommentator Mina Finstad Berg.

– Etter han legger opp, om ikke før, så vil han bli sett på som en av tidenes beste forsvarsspillere. Da snakker man topp fem, topp tre, av tidenes forsvarsspillere. Det skal vanskelig la seg gjøre å erstatte ham, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Kan velge og vrake



Den avtroppende Real Madrid-kapteinen skal ta farvel med klubben på en pressekonferanse klokken 12.30 torsdag. Klubbpresident Florentino Pérez vil også være til stede.

Spanjolen forlater Real Madrid gratis etter at kontrakten hans går ut i slutten av juni. Han står dermed fritt til å velge sin neste klubb selv.

– Han har fortsatt nivået til å spille på det aller høyeste nivået, så han kan nok velge og vrake interessante tilbud nå. Så gjenstår det å se hva han vil da. Jeg tviler sterkt på at han går til en annen spansk klubb.

Forsvarsspilleren signerte for Los Blancos fra Sevilla tilbake i 2005 og har på 16 sesonger med hovedstadsklubben vunnet blant annet fire Champions League-titler, fem La Liga-titler og to Copa del Rey-titler.

For Spania står han med 180 landskamper, en VM-tittel og to EM-titler. Han er imidlertid ikke med i Spanias tropp i det pågående mesterskapet.