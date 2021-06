Spesielt funn har utløst diamant-feber i Sør-Afrika

Her graver ikke tusen sørafrikanere etter gull, men noe annet de håper kan gi de rikdom: diamanter.

Ryktene spredte seg raskt da en gjeter i forrige uke fant det som kan være diamanter.

Funnet har ført til at en strøm av folk har dratt til landsbyen Kwahlathi, der funnet ble gjort, for å grave, skriver Reuters.

Lørdag startet folk å strømme til området, som ligger om lag tre timer nordvest for Durban i østlige Sør-Afrika.

Kan endre folks liv

Mangelen på analyser av steinene ser ikke ut til å ha skremt folk fra å komme til området. Mandag fortsatte den store tilstrømmingen av folk.

DIAMANTER? Det er fortsatt uvisst hva slags steiner som er blitt funnet i landsbyen i Sør-Afrika. Foto: Phill Magakoe / AFP / NTB

Ifølge Reuters har folk har reist fra hele Sør-Afrika for å grave. Mange av dem er fattige og har ikke jobb.

En av dem som graver, Mendo Sabelo, sier til Reuters at steinene han har funnet, kan endre livet hans.

– Dette betyr at våre liv vil endres fordi ingen har en ordentlig jobb. Da jeg kom hjem med dem, var familien min overlykkelige, sier Mendo Sabelo (27).

Arbeidsledigheten i Sør-Afrika har lenge vært svært høy, noe som har sendt millioner ut i fattigdom og skapt ulikhet i landet, ifølge Reuters.

TUSENER: Over tusen personer graver etter det de tror er diamanter. Ifølge eksperter kan det hele være en stor skuffelse. Foto: Siphiwe Sibeko / Reuters / NTB

Analyseres

Spørsmålet nå er om steinene er så verdifulle som mange håper. Ifølge Reuters kan funnet gjeteren gjorde, ha vært kvartskrystaller.

Eksperter som nyhetsbyrået AFP har snakket med, utelukker ikke muligheten for at det er ekte diamanter som er blitt funnet, selv om de anser dette som svært lite sannsynlig.

VERDI: Mange som graver i landsbyen, håper steinene som er funnet, har høy verdi. Foto: Siphiwe Sibeko / Reuters / NTB

Sørafrikanske myndigheter uttaler til CBS News at det er lite trolig at funnet som ble gjort, er ekte diamanter.

Noen har allerede begynt å selge steinene for 100 til 300 rand, som tilsvarer 60 til 180 kroner ut fra dagens kurs.

Gruvedepartementet i Sør-Afrika uttalte mandag, ifølge Reuters, at de skal sende et team til området for å gjøre undersøkelser.

Provinsen har bedt folk om å forlate stedet slik at myndighetene kan gjøre en ordentlig inspeksjon av området fordi de frykter at folk som graver på stedet, kan spre koronaviruset.

Sør-Afrika er inne i sin tredje smittebølge, men sliter med stor vaksinemangel.