USA med nye hacker-anklager mot Russland

Uttalelsene fra departementets øverste sjef for nasjonal sikkerhet, John Demers, kom i et opptak som ble sendt på en konferanse arrangert av mediegruppen Cyberscoop.

Det ble vist samtidig som president Joe Biden og Russlands president Vladimir Putin hadde toppmøte der hacking var et sentralt tema, men var tatt opp 3. juni, ifølge konferansens nettside.

– Det er mye aktivitet med programvare for utpressing som kommer fra innenfor de russiske grensene. Dette gjennomføres ikke av russiske tjenestefolk, men tolereres likevel av russiske myndigheter, sa Demers på en konferanse som ble arrangert av mediegruppen Cyberscoop.

– Det er ikke bare det at de tolererer dette, det går aktivt i veien for amerikansk politiinnsats for å motarbeide denne typen hacking, fortsatte han.

Diskuterte cybersikkerhet på toppmøte samme dag

Anklagene kom frem samme dag som de to presidentene møttes i Genève, hvor målet var å bedre forholdet mellom de to landene. Her ble nettopp cybersikkerhet et av de store temaene.

USA og Russland skal jobbe sammen om å stanse store dataangrep, sier Russlands president Vladimir Putin etter toppmøtet mellom ham og USAs president Joe Biden.

– Begge parter har visse forpliktelser på dette området, sier Putin.

Russlands leder sier cybersikkerhet er usedvanlig viktig for begge land, og hevder Russland delte store mengder informasjon om angivelige dataangrep med USA, uten at sistnevnte var villig til å svare. Han pekte blant annet på et nylig angrep på helsevesenet i Moskva-regionen.

– Jeg tror ikke USA er spesielt interessert i å snakke om det, de vil heller komme med påstander om angrep mot dem. Det vi trenger, er ekspertdrøftelser oss imellom. Det er vi enige om, sier Putin.

– Vi bryter ingen lover

Biden ga russiske myndigheter en liste på 16 områder med «kritisk infrastruktur» som ikke må utsettes for cyberangrep.

– Dette er områder som er definert som kritisk infrastruktur i amerikanske lover. Fra energisektoren til vannsystemene, sa Biden.

Putin nevnte også Arktis konkret, og uttalte seg om det russiske militære nærværet der. Presidenten sa at Russland gjenbygger infrastruktur fra Sovjet-tiden og understreket at de ikke gjør noe som ikke ble gjort den gang.

– Vi følger internasjonale standarder og bryter ingen lover, sa Putin.

IRRITERT: Joe Biden ble irritert da en journalist spurte om hvorfor han var så sikker på at Putin nå kom til å endre adferd. Foto: Patrick Semansky

Ingen fiendtlighet

Møtet blir omtalt som vellykket, og til tross for at det varte kortere enn antatt er begge parter tilsynelatende fornøyde.

Putin omtalte møtet som konstruktivt, og sa det ikke var noen fiendtlighet mellom partene. Også Biden var fornøyd med tonen. Begge parter la vekt på at et stabilt forhold mellom landene er svært viktig for verdens sikkerhet.

– Det siste Putin ønsker er en kald krig mellom oss, sa Biden på sin pressekonferanse.

Presidentene ble også enige om å sende ambassadører til hverandre for å senke spenningsnivået mellom landene, kunngjorde Putin på pressekonferansen i etterkant av møtet.

Ikke sikker på endring

I etterkant av pressekonferansen, reagerte president Joe Biden med irritasjon på et spørsmål om hvorfor han var så sikker på at Vladimir Putin nå kom til å endre sin oppførsel.

– Når sa jeg at jeg var sikker? Det jeg sa, var at det som vil endre oppførselen hans, er om resten av verden reagerer og det reduserer deres plass i verdenssamfunnet. Jeg er ikke sikker, jeg bare legger fram fakta, sa han.

Konfrontert med at Putin på sin pressekonferanse etter møtet nektet for involvering i cyberangrep og at han nektet å si Nevanyjs navn, sa Biden følgende:

SNAKKER MED MEDIA: President Joe Biden snakket med media i etterkant av pressekonferansen i forbindelse med toppmøtet. Foto: Patrick Semansky/AP/NTB

– Om du ikke forstår det, er du i feil bransje.



Biden beklaget senere utfallet, som var rettet mot CNNs Kaitlan Collins.

– Jeg skylder den siste som spurte en unnskyldning, jeg burde ikke svart så kjekt, sa presidenten, skriver CNN.

(©NTB)