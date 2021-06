Dønnum skadet etter skrekktakling: – Kan få ødelagt hele karrieren

Vålerenga 1-1 Odd

I det 24. minuttet mellom Vålerenga og Odd onsdag kveld gikk John Kitolano knallhardt inn i Vålerengas Aron Dønnum. Vålerenga-profilen ble liggende nede med tydelige smerter og ble etter hvert byttet ut, mens Kitolano ble belønnet med det gule kortet.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen raser etter taklingen og mener at Kitolano skulle vært utvist.

– Det er komplett uforståelig at han ikke får rødt kort der. Dønnum kan få ødelagt hele karrieren i en slik situasjon, og det er rett og slett grisete spill, sier Mathisen og legger til:

– Vi må bare krysse fingrene for at Dønnum snart .er tilbake, og så er det synd at ikke slike taklinger blir slått hardere ned på. Dømmingen i EM har fått mye ros, men dømmingen i Eliteserien er dessverre et godt stykke unna det vi har sett ute i Europa den siste uka.

Kitolano: – Jeg føler det var 50-50

Odd-spilleren svarte for seg om taklingen i pausen på Intility Arena:

– Jeg skulle ikke være stygg og takle han ut. Jeg ville jo ha den beste spilleren utpå banen, så det er litt kjipt, sier Kitolano til Discovery og tilføyer:

– Jeg føler det var 50-50. Jeg føler jeg tok ballen som gikk i en annen retning, så jeg føler det var 50-50.

Etter å ha blitt vist bildene av situasjonen etter kampen, fortsatte Odd-backen å forsvare taklingen:

– Der.... Jeg tar jo ballen først, men jeg kommer inn i stor fart, ja.

Dønnums lagkamerat Henrik Udahl går hardt ut mot Odd-backen.

– Jeg syntes den så ganske stygg ut. Jeg syns det er pinlig at de skal gå ut for å ta han sånn bare fordi han er en av de som styrer denne ligaen her, sier Henrik Udahl

Dag-Eilev Fagermo snakket med dommer Svein Oddvar Moen om situasjonen i pausen. Han var ikke i tvil.

– Dommeren så på det i pausen og sa at det var rødt kort, sa Fagermo til Discovery etter kampslutt, før han la til:

– Aron har store smerter. Det er ikke bra for fotballen hvis teknikerne skal få lov å bli måket ned uten konsekvenser.

Etter kampen har det medisinske apparatet i Vålerenga bekreftet at det vil bli foretatt nærmere undersøkelser av Aron Dønnums kne for å få svar på hvor alvorlig tilstanden er.

Tidligere Vålerenga-trener Kjetil Rekdal har også kommentert situasjonen:

– Kitolano skal ha rødt kort alle dager på grisetacklingen av Dønnum... Få det bort, skriver Rekdal.

Før Dønnum måtte ut med skade tok Vålerenga en tidlig ledelse etter elleve minutter. For andre kamp på rad scoret Henrik Udahl for blåtrøyene.

Odd utlignet så ved Mushaga Bakenga like før pause, på et straffespark som ble vunnet av nettopp John Kitolano.

Odds Mushaga Bakenga scorer på straffe under eliteseriekampen i fotball mellom Vålerenga og Odd på Intility Arena. Straffen ble tildelt etter at Odds John Kitolano gikk i bakken. Foto: Fredrik Hagen

Til tross for tapet av sin store profil var det Vålerenga som hadde et spillemessig overtak utover andreomgangen. I det 70. minutt hamret Sahraoui ballen i stolpen.

De påfølgende 10-15 sekundene var en eneste stor sjansebonanza for Vålerenga som på mirakuløst vis ikke maktet å få ballen i mål.

– Du store all verden! Her hagler det med sjanser!, utbrøt kommentator Kenneth Fredheim.

Hovedstadsklubben presset på for vinnermålet, men det ville seg ikke og det endte dermed 1-1.

Med uavgjortresultatet ligger blåtrøyene på en foreløpig femteplass i Eliteserien, mens skiensklubben klatret opp til 9. plass.